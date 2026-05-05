Новый договор Space Travel встревожил турагентов

Туроператор Space Travel вчера уведомил турагентов о расторжении действующих агентских договоров и переходе на новый. Он будет заключаться в форме оферты и вступит в силу с 4 июня. Формально речь идет о техническом обновлении, однако в профессиональном сообществе вспыхнули споры. Часть розницы опасается, что условия сотрудничества могут ухудшиться.

В частности, вопросы вызвал пункт 2.2: «все права и обязанности по сделке, заключенной турагентом во исполнение поручения туроператора, возникают непосредственно у турагента, хотя бы туроператор и был назван в сделке или вступил в непосредственные отношения по исполнению сделки».

Некоторые турагенты предположили, что тем самым их якобы ставят в уязвимое положение: в случае если услуги будут оказаны некачественно, «крайней» в суде окажется розничная компания. Эта трактовка обсуждается в соцсетях, но как выяснил корреспондент «ТурДома», эксперты считают, что поводов для беспокойства нет ни у турагентов, ни у туристов.

Юрист Александр Байбородин обратил внимание, что эта фраза встречается в договорах многих туроператоров и почти дословно воспроизводит второй абзац из ст. 1. 1005 ГК РФ. Это общая норма права, но конкретно для туризма она не применима, так как есть статья 9 отраслевого закона.

«Там сказано, что туроператор в любом случае отвечает за качество услуг даже если турагент действует от своего имени. Это словно козырной туз бьет любой договор», – прокомментировал Александр Байбородин.

Возникает вопрос – зачем тогда туроператоры упорно вставляют спорную фразу в договоры с агентствами? Эксперты объясняют это естественным желанием поставщиков услуг максимально интерпретировать законодательство в свою пользу.

«Возможно, для большего дисциплинирования своих агентов», – предположил в своем блоге юрист Игорь Косицын.

Он согласен: на практике, туроператоры отвечают вообще за все, даже за недобросовестные действия турагентов.

В самом Space Travel объясняют изменения проще. Цель – избавить компанию от бумажной работы.

«Оферта позволяет не продлевать каждый год договоры и не идти по пути колоссального документооборота», – рассказал «ТурДому» генеральный директор Артур Мурадян.

Он также прокомментировал, почему туроператор настаивает на соблюдении некоторых условий. Например, розница обсуждает пункт о том, что сделки должны быть согласованы.

«У нас случилось несколько судов когда турагенты в рамках турпродукта, купленного у нас, самостоятельно добавляли услуги, которые потом оказывались либо некачественными, либо не предоставлялись вовсе, а ответственным признавали нас», – объяснил руководитель туроператора.

Все поступающие вопросы компания готова разъяснить на своем вебинаре, который состоится на следующей неделе.

«Самое главное, что должны понять турагентства – речь идет только о наших взаимоотношениях, которые никак не коснутся туристов», – добавил Артур Мурадян.

По его словам, ничего принципиально нового в договоре нет, а интерес к теме отчасти подогревается искусственно со стороны отдельных юристов, которые зарабатывают, сталкивая туроператоров с тураегентами.