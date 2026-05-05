Как сбой мобильного интернета в Москве повлиял на продажи туров

Ограничения мобильного интернета в Москве, зафиксированные во вторник утром, затронули работу части предпринимателей, в том числе турагентов.

По словам бизнесменов, сбои начались около 09:00 мск. В этот момент у ряда пользователей перестали приходить одноразовые коды для подтверждения операций в интернет-банках.

«Туристы онлайн оплатить не могут», — отметил один из представителей розницы.

По словам собеседника редакции из Московской области, он смог с большим трудом оплатить тур через QR-код:

«Еле-еле провел срочный платеж на завтрашний вылет через Альфа банк. Раза с десятого вышло».

При этом отдельные сервисы продолжали функционировать, несмотря на ограничения: например, некоторые банки проводили операции по «белым спискам», а пуш-уведомления в приложениях в отличие от СМС приходили без сбоев.

Вместе с тем опрос около десятка московских турагентств, расположенных в разных районах города, показал, что проблемы носили не повсеместный характер. Ответ в большинстве случаев был примерно одинаков:

«Нас это не коснулось, платежи проходят, как обычно».

Банки также отреагировали на ситуацию, предупредив клиентов о возможных перебоях с доступом к онлайн-сервисам и получением СМС. В частности, Сбер рекомендовал пользователям проверять историю уведомлений в приложениях, где коды сохраняются и становятся доступными после восстановления связи.

К середине дня часть операторов связи сообщила о нормализации работы.

Добавим, что для турбизнеса подобные перебои критичны: стандартная схема работы предполагает, что агент принимает оплату от туриста, зачисляет средства на расчетный счет и сразу же переводит деньги туроператору. Любая задержка увеличивает риск потери брони.

Ранее мы написали, что в Москве в период майских праздников могут быть введены ограничения на работу мобильного интернета. Меры безопасности затронут отдельные дни, связанные с подготовкой и проведением торжественных мероприятий.