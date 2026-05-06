В регионах развивают инклюзивные маршруты

С улиц Иркутска - навстречу Байкалу. Здесь начинается Арктика. Череповец - город без барьеров... Это лишь часть из 50 маршрутов, доступных для людей с ограниченными возможностями здоровья. Их собрал Национальный туристический портал "Путешествуем.рф". Раздел пополняется по мере того, как регионы адаптируют свои маршруты для инклюзивного туризма.

Это направление в нашей стране активно развивается. И не только для путешественников, но и для тех, кто хочет просто отдохнуть на природе. Недавно в Донецкой Народной Республике на побережье Азовского моря открыли глэмпинг, где могут с комфортом отдыхать и ветераны СВО, получившие травмы, и дети-инвалиды. Он появился благодаря госпрограмме по развитию туризма: стартовые расходы (80 миллионов рублей) поделили поровну бизнес и государство.

Едем через поселок Седово в заповедник "Меотида", где находится новый глэмпинг. Нетронутая природа - один из факторов, который способствует реабилитации. Это уже оценили дети с ДЦП и аутизмом. И их родители. "К нам обратились семьи с такими детьми, - вспоминает, как возникла идея инклюзивного глэмпинга, один из его создателей Иван Коваленко. - Спросили, можем ли мы их принять. Признаюсь, я тогда не знал о такой проблеме. Оказывается, не везде их принимают. Конечно, мы согласились. И получили фокус-группу, которая дала советы по развитию глэмпинга".

На берегу моря стоят 28 деревянных домиков. Слышен шум волн. Вокруг - природа, вода, необъятные просторы. А в домиках - цивилизация: санузел, горячая и холодная вода, холодильник, кондиционер. Часть этих домиков и вся территория обустроены для жизни людей, которым нужны особые условия. И дело не только в пандусах, поясняет Иван. Например, изначально в санузлах стояли небольшие ванные, но, как оказалось, людям с ограниченными возможностями сложно ими пользоваться. И в домиках для них установили душевые кабинки. Подсыпку на дорожках, по которой в непогоду тяжело передвигаться на колясках, заменили брусчаткой.

"Своих первых постояльцев попросили скинуть предложения по обустройству спортивных и игровых площадок для детей с ограниченными возможностями. Дорабатываем последние штрихи перед сезоном, - говорит Иван. - Звонят нам ветераны СВО. У них основная просьба - жить ближе к морю".

Иван Коваленко подчеркивает, что глэмпинг не является ориентированным исключительно на отдых людей, которым нужны особые условия: здесь может остановиться любой человек.

"Мы прислушиваемся к пожеланиям и других отдыхающих, - продолжает Иван. - Например, планировали прокат сапов. Но кто-то из клиентов сказал, что сапы стоят недорого и проще привезти свою доску. К тому же у нас часто дуют ветра. "А есть у вас банька? А бассейн с подогревом?" -спрашивают нас. Вместо проката сапов уже сооружаем баню. И бассейн с подогревом - тоже хорошая идея".

Вообще здесь ориентируются на жителя городской квартиры, который хочет провести свой отдых "на земле" и поближе к природе. Цены на размещение: от четырех тысяч рублей за домик в сутки в несезон и до пяти тысяч - летом. С учетом расходов на содержание территории, по словам Ивана, их чистая прибыль составит около тысячи рублей с домика.

Кстати, с 1 сентября этого года проектная документация для строительства, реконструкции, при проведении капремонта гостиниц, кемпингов, глэмпингов, баз отдыха должна соответствовать требованиям инклюзивности, то есть учитывать условия для отдыхающих с особенностями здоровья.

Тем временем

Инклюзивные "Путешествия мечты" в Калининградской области одни из первых в этом направлении получили статус "Национальный туристический маршрут". Это значит, они соответствуют высоким стандартам безопасности и сервиса.

Восьмидневный тур знакомит с Янтарным краем - от побережья Балтийского моря до уникального исторического наследия на востоке региона. Тур разработала инвалид-колясочник, руководитель центра развития социальных и образовательных проектов "Аура" Светлана Нигматуллина.

Она лично объездила полмира, поэтому не понаслышке знает, с какими трудностями сталкиваются в путешествиях люди с ограниченными возможностями.

"Я на своем опыте прочувствовала, каково это, когда нет подходящей машины или автобуса, когда твоя коляска не может проехать в двери гостиничного номера. Не хотелось, чтобы гости нашего региона сталкивались с этим, - рассказала "Российской газете" Светлана. - Сначала сама организовывала туры для друзей. Потом к нам пошли положительные отзывы, желающих становилось все больше. Мы сформировали свою маршрутную сеть с подходящей инфраструктурой. Так и появился на свет проект "Путешествия мечты".

Что интересно, тур не рассчитан исключительно на инвалидов. Оформить путевку могут все желающие. Сделано это в первую очередь для сопровождающих, чтобы они тоже могли спокойно отдохнуть вместе с подопечными.

Из аэропорта Храброво туристов заберет специальный автобус. Организаторы включили в маршрут не просто доступные, но и уникальные объекты. Прибрежные города Светлогорск и Зеленоградск, знаменитая Куршская коса с песчаными дюнами и "танцующим" лесом, местные сыроварни, замок Тапиау и дом-музей художника Ловиса Коринта. А если позволит погода, можно сплавиться на специальных байдарках по реке Лаве.