Пенсионеры продлевают сезон путешествий до октября

Пенсионеры продлевают туристический сезон до октября, загружая санатории и отели в межсезонье. Туроператоры фиксируют рост спроса среди россиян 55+ и запускают специальные программы с адаптированными маршрутами и скидками до 25%.

По данным сервиса бронирования туров и отелей Level.Travel, на долю туристов 55+ приходится 21% заказов. В "Авито Путешествиях" по итогам опроса пришли к выводу, что каждый восьмой россиянин старше 55 лет уверен: он путешествует чаще, чем люди 18-35 лет. Для туротрасли фиксируется важная тенденция - старшее поколение (45-54 и 55+) продлевает туристический сезон на сентябрь и октябрь, ведь они не привязаны к каникулам, отмечают в "Яндекс Путешествиях".

В целом, анализируя бронирования людей старше 60-65 лет, можно сказать, что их доля в общем объеме продаж стала больше, достигнув в начале этого года десятой части от общего числа продаж, говорит руководитель отдела PR туроператора Anex (входит в состав Российского союза туриндустрии) Виктория Худаева.

"На примере прошлого и позапрошлого года бронирования данной возрастной категории увеличилось на 20%", - рассказывает она.

Пенсионеры - хорошая аудитория, которая бронирует жилье заранее (в среднем за 29 дней), отметили в "Авито Путешествиях".

По данным Level.Travel, среди зарубежных направлений в лидерах у этой категории - Турция (средний чек 240 тыс. руб.), Египет (119 тыс. руб.) и Абхазия (138 тыс. руб.). Россия занимает второе место по популярности. И на внутреннем рынке уже существуют отдельные туристические продукты для пенсионеров. Причем это не нишевая история: у большинства крупных игроков и лидеров рынка есть специальные предложения для пенсионеров, а в регионах реализуется ряд социальных туристических проектов, рассказали в компании Sputnik8.

"Такие туры обычно отличаются более спокойным темпом и меньшей физической нагрузкой: чаще используются автобусные и теплоходные маршруты, сокращенная продолжительность, дополнительные остановки и повышенное внимание гида к состоянию участников", - пояснили в компании.

Предложения для пенсионеров бывают разными: групповые экскурсии, мини-группы небольшого формата и индивидуальные маршруты под запрос конкретного человека или семьи. В отличие от стандартных экскурсий, которые ориентированы на широкую аудиторию, такие предложения лучше учитывают возрастные особенности и возможные медицинские ограничения.

Часто такие программы включают медицинскую составляющую (лечение и профилактику) и адаптированную инфраструктуру, отмечает генеральный директор туроператора "РОСЮГКУРОРТ" Валерий Сычев.

"При этом специализированные продукты для пенсионеров в открытом цифровом сегменте представлены ограниченно. Это во многом связано с особенностями самой аудитории: не все люди старшего возраста активно используют онлайн-сервисы, и на практике им зачастую требуется персональная консультация", - рассказывает Сычев.

С точки зрения экономики путешествовать пенсионерам выгоднее: стоимость тура для них зачастую оказывается ниже. Многие музеи и культурные объекты предоставляют льготы на входные билеты для пенсионеров, что позволяет снизить общую стоимость туристического пакета, рассказывает директор компании "ТурЭтно", эксперт Российского союза туриндустрии (РСТ) Елена Штрингель.

Как рассказали эксперты "РГ", внутри страны эта категория предпочитает отдыхать в санаториях, где есть отдельные тарифы для пенсионеров. Например, в курортном отеле "Ателика Сокол" предусмотрена акция "Бонус за мудрость" со скидкой 10%, а в санатории "Амакс Новая Истра" действует программа "Зрелый возраст": при заезде от 10 суток скидка на путевки с лечением может достигать 20%, говорит директор по продукту туроператора "Мультитур" Евгения Кизей.

"В среднем размер скидки для пенсионеров составляет от 10 до 20% на проживание в выбранной категории номера. Следует учитывать, что подобные акции нередко действуют в определенные периоды заездов - чаще всего в межсезонье, когда санатории и отели формируют специальные предложения для данной категории гостей", - говорит она.

Аары старше 55 лет и женщины, путешествующие с внуками или родственниками - это основная аудитория круизов, говорит пресс-секретарь "Донинтурфлот" Светлана Боровая.