В Шерегеше началось строительство нового туркомплекса

Первую сваю в основание фундамента апарт-отеля будущего туристического комплекса торжественно забили 5 мая в Горной Шории, где состоялся III Всероссийский горнолыжный форум "Сила гор. Шерегеш".

Проект строительства туркомплекса "Алтын-Шор" предполагает создание на кузбасском курорте до 2038 года не только новых мест размещения, но и центра медико-социальной реабилитации, учебной горнолыжной трассы, канатных дорог, объектов общепита и торговли. Совершенствование инфраструктуры должно способствовать развитию туризма как в регионе, взявшем курс на диверсификацию зависимой от угля экономики, так и в Сибирском федеральном округе, и в стране в целом.

- Перед нами стоит задача по увеличению доли туристической отрасли в ВВП страны до пяти процентов, а также росту турпотока к 2030 году до 140 миллионов человек. И регионы округа ведут активную работу в этом направлении, - отметил полномочный представитель президента России в СФО Анатолий Серышев. - Учитывая растущий интерес туристов к Сибири, необходимо продумать, как предложить гостям комфортный, качественный, современный сервис. Безусловно, у нас множество туристических направлений, и горнолыжный туризм - то, чем славится Сибирь. Но у Шории есть свои особенности, ради которых многие едут именно сюда. И здесь многое делается, возникают новые объекты курортной инфраструктуры, есть дальнейшие планы. При этом существуют препятствия на пути их реализации, юридические тонкости, не позволяющие сделать первый шаг.

Анатолий Серышев напомнил, что на апрельском окружном совещании в Красноярске было решено создать рабочую группу в составе представителей органов власти, министерств и ведомств, а также инвесторов. Основная ее задача - синхронизировать планы развития курорта, вовремя выявляя проблемы, чтобы создать все условия для появления новых рабочих мест, наращивания турпотока и поступлений в бюджет.

В Шерегеше сегодня воплощаются в жизнь проекты комплексного развития территории, один из которых - строительство микрорайона "Шория град". На площадке почти в восемь гектаров появится около двух десятков домов, пять из которых уже сданы, а также рестораны, кафе, пункты проката, магазины, аптеки, детские сады, пространства для спорта и отдыха. Во время осмотра будущего микрорайона губернатор Кузбасса Илья Середюк подчеркнул, что каждому такому объекту уделяется первоочередное внимание. И принцип комплексного развития территорий - возможность вывести на новый уровень качество жизни людей. Потому подобные проекты будут и дальше получать поддержку в регионе.

Форум объединил представителей федеральной и региональной власти, бизнесменов, лидеров туриндустрии, а также ведущих экспертов и общественников. Деловая программа включала в себя стратегическую сессию по развитию креативных индустрий, панельную дискуссию с ведущими девелоперами и архитекторами, обсуждение вопросов законодательного регулирования горнолыжной отрасли, подготовки кадров для сферы туризма, реабилитации ветеранов СВО и развития адаптивных физкультуры и спорта.