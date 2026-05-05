Найдено объяснение отказу россиян от активного отдыха

По статистике многих туроператоров, россияне все чаще отказываются от насыщенного и активного отдыха в пользу тишины, уединения и восстановления сил. Тренд на «ничегонеделание» среди россиян объяснили в материале «Известий».

Туристы, уставшие от мегаполисов, массово ищут тишину и возможность восстановления ментального здоровья, подтвердили тренд в пресс-службе туроператора Coral Travel. «В отпуске туристы хотят не только увидеть новые локации, но отдохнуть физически, выспаться, поэтому при выборе места отдыха рассматривают условия для полноценного сна и возможность восстановления жизненных сил», — добавили в пресс-службе туроператора Fun&Sun.

В пресс-службе туроператора «Алеан» и вовсе добавили, что формируется отдельное направление — «сонный туризм», предполагающий поездки ради восстановления сна.

Эксперты высказали газете мнение, что отдых теперь чаще воспринимается как способ восстановления, а не как насыщенная программа с максимальным количеством активностей. В этих условиях растет спрос на направления, предлагающие тишину, природную среду и комфортную инфраструктуру.

Ранее также сообщалось, что российские зумеры полюбили «пенсионерский» отдых в санаториях страны — они массово едут туда весной 2026 года. Так, количество бронирований санаториев и спа-отелей увеличилось на 15,5 процента среди представителей поколения Z.