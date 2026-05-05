Увидеть Камчатку и не умереть: как безопасно отдохнуть в горах полуострова

Впереди очередные майские праздничные дни, а это значит, что на популярную среди туристов Камчатку отправятся сотни путешественников.

Но случившаяся недавно в этих краях громкая трагедия, когда из девяти человек двое погибли, а пятеро получили обморожения, вновь обозначила проблему: как посмотреть красоты заповедных и труднодоступных мест России и при этом остаться живым и здоровым. Опытный путешественник с почти полувековым опытом работы в индустрии экстремального туризма, член совета Амурского отделения Русского географического общества Владимир Гуторов рассказал, какие ошибки могли допустить участники злополучного похода и как нужно готовиться к непростым маршрутам.

- Владимир, что нужно предусмотреть, когда собираешься в поход на Камчатку или в регион со схожими условиями?

Владимир Гуторов: Во-первых, у туристов должны быть необходимая подготовка и четкий план действий. На руках - маршрутная книжка, в которой все в деталях расписано: кто руководитель, каков состав группы, передвижения по дням, приложены карта и список снаряжения. При подготовке к сложному походу обычно совершают тренировочные контрольные выходы. Например, надевают лыжи, ботинки, берут палатку, топоры, бензопилу. То есть все снаряжение - как для настоящего похода. Выезжают за город, проходят 20-30 километров. Потом можно встать лагерем, переночевать, вернуться домой и сделать выводы. Например: ботинки плохие - надо поменять, лыжи не так себя ведут - мазь другую подобрать, рюкзак сидит неудобно - разобраться с этим. Таким образом, подходя к маршрутам высоких категорий сложности, вы уже имеете опыт, надежное снаряжение и проверенных спутников, на которых вы можете рассчитывать. Вообще есть шесть категорий сложности походов, шестая - самая сложная. Нельзя отправляться сразу в самые трудные походы. Это опасно. Для того чтобы пойти, допустим, на маршрут четвертой категории, нужно иметь опыт походов предыдущих уровней. Первая - это 100 километров и примерно пять дней в пути. По не самой трудной и опасной местности. Знаю, что у ребят, с которыми случилась трагедия, была спортивная, а не коммерческая группа. То есть это предполагало, что у них, вообще-то, неплохой уровень. По крайней мере, физически они были подготовлены. Но и с ними случилась беда.

- Могло быть так, что люди не рассчитали силы при переходе?

Владимир Гуторов: В 1993 году был случай, когда группа туристов из семи человек отправилась в горы Хамар-Дабана. Так получилось, что руководителю группы надо было спешить. Она просто загнала ребят - пять-шесть дней гонки. Она погибла, остальные остались без руководителя. В конечном итоге из всех выжила только одна девушка. На Камчатке могло быть что-то подобное - выбились из сил, пытаясь преодолеть участок маршрута быстрее, чем это возможно. Зимние маршруты более экстремальны. Если ты не двигаешься во время перехода, то все, ты умер, замерз.

- Этот случай на Камчатке сравнивают с трагедией на перевале Дятлова. По крайней мере, они, как и дятловцы, разрезали палатку.

Владимир Гуторов: На самом деле история с перевалом Дятлова мифически раздута и растиражирована. Те, кто ходит в подобные походы не один год, понимают, что ничего там мистического не было. Никто дятловцев не похитил, инопланетяне не прилетели, местные жители их не вырезали. Да, на перевале Дятлова был такой же эпизод, люди разрезают палатку и вылезают из нее, потому что ее засыпало снегом. Ребята на Камчатке тоже попали в такую ситуацию. Еще объединяет эти два происшествия - это трагичность, ведь погибли люди. Но в обоих случаях к этому привела череда ошибок. Для тех, кто не знаком, с какими сложностями сталкиваются туристы в походах, каждая такая история - это "перевал Дятлова".

- Что сделали не так туристы на Камчатке, замерзшие при наличии палатки и спальников?

Владимир Гуторов: Ребята, ну вы идете зимой на Камчатку. Даже если что-то случилось с палаткой, то где у вас навыки изготовления снежной пещеры? Взяли лопату, которая обязана быть в списке снаряжения зимнего похода, и выкопали убежище, где можно любую пургу пересидеть. Главное, уметь это делать так, чтобы она не обвалилась и чтобы в ней не задохнуться, - для этого нужно сделать специальное отверстие для вентиляции. Это я к тому, что те, кто идет в сложный поход, обязаны иметь базовые знания и умения: ходить на лыжах, правильно складывать рюкзак, хорошо ориентироваться, ставить палатку, готовить пищу. Должна быть соответствующая одежда, теплые стельки в ботинках, рукавицы, специальные очки, чтобы не ослепнуть от снега. Что касается одиночных спальников, то мы такие в свое время называли "смертниками". Лучше спальники на двух-трех человек. У меня знакомые на Камчатке попали в пургу. Две ночи и два дня они там сидели. У них порвало палатку ветром, но они спокойно зашили ее капроновым нитками, удерживая края все вместе - их тоже было человек семь. В итоге переждали непогоду и не замерзли.

- Группа разделилась, и большая часть туристов, не послушав руководителя, продолжила путь…

Владимир Гуторов: Это нонсенс. У руководителя должен быть такой авторитет, что если он сказал: "Вы все сейчас должны прыгать на левой ноге влево", все тут же выполняют это распоряжение. Он как капитан на корабле, как командир военного подразделения. У нас в Амурской области была история, когда группа перестала подчиняться руководителю. Выбрали неправильный путь, и погиб человек. От уголовного преследования руководителя спасло то, что в суде туристы сказали, что они сняли с него полномочия и ответственность, переизбрав главу группы.

- Допустим, я неподготовленный человек и хочу посетить Камчатку, Колыму, Сахалин, Курилы. Как насладиться красотами и при этом не травмироваться, не погибнуть?

Владимир Гуторов: Нужно понимать, куда вы едете. Турфирму лучше выбирать по рекомендациям людей, которым вы доверяете. Та организация, к которой вы обращаетесь, обязана спросить: "А есть ли у вас какой-то опыт?". Они должны объяснить, куда вы попадете, поинтересоваться, как у вас здоровье. Еще нужно сначала подготовить себя. Если вы хотите, допустим, пройтись по Камчатке и зайти на Авачинский вулкан, то вам нужно хотя бы в выходные несколько раз пройтись вокруг своего города в ботинках и с рюкзаком, которые вы туда наденете, и с надежными ребятами. Ведь опасными походы делают не сами маршруты, а люди. Словом, надо предварительно испытать на себе, чтобы понять, точно ли вам это понравится. В конце концов, может быть, вы действительно не готовы к подобным испытаниям. А прилетев на Камчатку, вулканы вы увидите уже из аэропорта или гуляя по Петропавловску. Понимаете, в экстремальных походах гораздо меньше гибнет, чем в автоавариях. А вроде все, кто за рулем, прошли должное обучение, многие - достаточно опытные. Туризм - тоже часть нашей жизни, где может случиться трагическая ошибка.