Все аэропорты Москвы временно приостановили работу

Работа всех московских аэропортов временно приостановлена — последним о введении ограничений сообщил Шереметьево.

Как уточнили в пресс-службе воздушной гавани, меры связаны с действием сигнала «ковер». Пассажиров предупредили о возможных изменениях в расписании вылетов и прилетов.

Ранее ограничения были введены в аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский. В Росавиации подчеркивали, что запрет на прием и отправку воздушных судов носит превентивный характер и направлен на обеспечение безопасности полетов.

В Шереметьево также сообщили о вероятном увеличении времени прохождения послеполетных процедур для пассажиров международных рейсов. Это связано с усилением контрольных мероприятий со стороны государственных органов, в том числе на этапе таможенного досмотра.

В аэропорту заверили, что в случае скопления людей будут задействованы дополнительные ресурсы. Предусмотрено увеличение числа сотрудников, перераспределение пассажирских потоков, а также приоритетное обслуживание маломобильных граждан, семей с детьми и многодетных пассажиров. Для них, в частности, организованы отдельные стойки регистрации и выделенные кабины паспортного контроля.

В пресс-службе подчеркнули, что усиленные меры направлены на защиту государственного суверенитета, соблюдение правил пересечения границы и поддержание необходимого уровня авиационной безопасности.