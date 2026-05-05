Волгоградцам объяснили новые правила бронирования гостиниц

Правительство РФ утвердило новые правила предоставления услуг в отелях, санаториях, базах отдыха и кемпингах (постановление № 1912 от 27.11.2025). Они действуют с 1 марта 2026 года и не распространяются только на гостевые дома в частном жилье.

Главные изменения касаются бронирования. Из документа исключено понятие «негарантированное бронирование»: раньше номер могли перепродать, если гость не приехал к вечеру. Теперь исполнитель обязан ждать туриста не менее 24 часов с момента, указанного в договоре. При отказе от брони до дня заезда предоплата возвращается полностью. При опоздании или незаезде с постояльца могут взять плату не более чем за одни сутки.

Отели и другие объекты размещения должны войти в специальный реестр для работы с агрегаторами. В описании услуг требуется указывать площадь номеров и условия отмены брони, а в договорах прописывать детали возврата предоплаты.

Обновился и перечень бесплатных услуг. По просьбе клиента гостиница обязана вызвать скорую, дать доступ к аптечке, доставить корреспонденцию, разбудить в нужное время, предоставить тонометр. Обеспечивать постояльца кипятком теперь не требуется.