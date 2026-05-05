Спонтанный отдых: набирает обороты тренд на незапланированные путешествия

В России набирает обороты тренд на незапланированные путешествия внутри страны. Согласно данным исследования «Авито Путешествия», весной 2026 года количество бронирований, совершенных незадолго до поездки, увеличилось на 11 % относительно показателей предыдущего года.

© runews24.ru

Наиболее выраженную динамику продемонстрировала Чеченская Республика, где интерес к спонтанным визитам подскочил в 2,4 раза. Также в лидерах по приросту спроса оказались Хабаровский край и Оренбургская область. Повышенная активность туристов зафиксирована в Карелии, Свердловской, Астраханской, Пензенской и ряде других областей. Ранее это была Казань.

Эксперты отмечают, что такой формат становится самостоятельным видом досуга, особенно в периоды между основными сезонами отпусков. По словам Артема Сакина, коммерческого директора профильного сервиса, подобные поездки позволяют быстро восстановить силы, не дожидаясь длительного отдыха, пишет «Лента.ру».

Нередко люди используют внезапно появившиеся свободные дни или отгулы, чтобы встретиться с близкими, выехать на природу или даже снять жилье в родном городе для кратковременной смены привычной атмосферы.

Караванинг в России также набирает популярность, автодома стоят от 600 тыс.