Спрос на отдых в Туапсе упал на 43%

После сообщений о разливе нефтепродуктов в Туапсе российские туристы стали осторожнее в планировании летнего отдыха в этом направлении. Как сообщили в Российском союзе туриндустрии (РСТ), первоначальная острая реакция путешественников на новости об инциденте постепенно сменилась более взвешенной оценкой ситуации.

Эксперты отмечают, что число аннуляций бронирований существенно сократилось. Все желающие отказаться от поездки могли сделать это без каких-либо штрафных санкций, причем многие туристы переориентировались на альтернативные направления. Чаще всего выбор падал на Абхазию, Анапу и Подмосковье. Другие варианты, включая Крым, где уже практически не осталось бюджетных предложений, обходятся значительно дороже.

По информации представителей туристического бизнеса, Туапсе нередко выступает в роли транзитного пункта для тех, кто направляется на курорты Туапсинского района — Небуг, Ольгинку, Шепси, Бжид, а также в Лазаревский район Сочи.

Согласно данным сервисов онлайн-бронирования, к началу апреля текущего года прирост бронирований в Туапсе на летние месяцы достигал 25 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Однако спустя месяц ситуация кардинально изменилась: спрос на это направление упал на 43 процента.

Снижение интереса затронуло и другие населенные пункты Туапсинского района. В Джубге количество бронирований уменьшилось на 17 процентов, в Лермонтово — на 54 процента, а в Новомихайловском — на 35 процентов.

В то же время ряд других черноморских курортов демонстрирует уверенный рост популярности. Лидером по приросту стало Витязево с показателем плюс 200 процентов. Значительно вырос спрос на Архипо-Осиповку (плюс 90 процентов), Кабардинку (плюс 64 процента), а также Анапу, Геленджик и Дивноморское, где прирост составил от 20 до 25 процентов. В РСТ подчеркнули, что эти данные свидетельствуют о возможном перераспределении туристического спроса в пользу других курортов Черного моря.

