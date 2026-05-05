Сотни пассажиров почти сутки не могут вылететь из Волгограда

В понедельник и в ночь на вторник ограничения на вылет и прилет вводились в нескольких российских аэропортах. Например, в Казани его ввели сегодня в 00:29 и не отменили до сих пор. А дольше всего план «ковер» действовал в Волгограде – с 16:00 4 мая до 09:02 5 мая. Это привело к масштабному сбою в расписании.

© tourdom.ru

По состоянию на 10:30 мск опаздывает 13 рейсов на вылет и 15 на прилет, есть несколько отмен. Наиболее продолжительные задержки – от 20 до 23 часов – у 5N 512 авиакомпании Smartavia в Санкт-Петербург, а также у DP 518 и DP 6970 «Победы» в Питер и Москву. На 21 час опаздывает с прибытием DP 517 из Северной столицы: самолет ждали вчера в 16:20, но приземлится он сегодня в 13:25.

Также минувшей ночью «ковер» действовал в аэропортах Урала и Приуралья, но относительно недолго. В Перми он продолжался с 01:12 до 02:56. В результате на 8 с лишним часов задерживается вылет FV 6130 «России» в Сочи и DP 570 «Победы» в Санкт-Петербург.

В Челябинске, где ограничения вводились примерно в это же время, сложнее всего пассажирам рейсов FV 6463 «России» в Питер и SU 1427 «Аэрофлота» в Москву. В обоих случаях отставание от графика превышает 9 часов.

В Екатеринбурге «ковер» не объявляли, но есть и отмены, в том числе вылета в Сочи, и опоздания. Самые продолжительные у Y7 952 авиакомпании NordStar из Волгограда – 18 часов, и у WZ 1048 Red Wings из Саратова – 10.

Ранее мы написали, что авиакомпания «Победа» объявила о корректировке расписания из-за «ковров» в аэропортах.