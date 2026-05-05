Туристы начали снова бронировать туры в Анапу

Минэкономразвития отмечает увеличение спроса на отдых в Анапе. По данным ведомства, число бронирований туров на курорт растет на фоне ожиданий открытия пляжей.

Так, в министерстве со ссылкой на данные туроператоров подсчитали, что при своевременной подготовке побережья туристический поток в текущем году способен увеличиться примерно на четверть. В 2027-м этот показатель может вернуться к устойчиво высоким значениям.

Дополнительным фактором стало решение Роспотребнадзора, выдавшего положительные заключения трем песчаным пляжам Анапы. В министерстве подчеркивают необходимость ускорить работы по восстановлению береговой линии, чтобы обеспечить ее полную готовность к пиковому сезону. В этом случае, по оценке властей, рост турпотока может составить около 25% по сравнению с прошлым годом.

Ранее Роспотребнадзор сообщал о продолжающемся контроле в зоне ликвидации последствий разлива нефтепродуктов в Керченском проливе. Ситуация остается под особым наблюдением. К старту курортного сезона санитарным требованиям уже соответствуют три пляжа. Достичь этого удалось за счет применения технологии восстановления береговой линии с использованием дополнительного слоя чистого песка.