В МЭР допускают рост турпотока в Анапу на 25% уже в этом году

Турпоток в Анапу может вырасти уже на 25% в этом году, если будет ускорена отсыпка пляжей, заявили в Минэкономразвития, пишет ТАСС.

© Российская Газета

"Региону надо максимально ускорить работу по отсыпке пляжей, чтобы вся береговая линия была готова к высокому сезону, тогда рассчитываем выйти на уровень роста в плюс 25% к прошлому году", - говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что бронирование туров в Анапу уже сейчас растет, это связано с новостями о возможности открытия некоторых пляжей. Так, три песчаных пляжа в Анапе получили положительное санитарно-эпидемиологическое заключение.

В министерстве прогнозируют, что спрос на отдых в Анапе вернется к прежним показателям в 2027 году.