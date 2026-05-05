«Победа» объявила о корректировке расписания в некоторых аэропортах

«Победа» объявила о корректировке расписания и задержках рейсов на фоне ранее введенных ограничений на прием и отправку воздушных судов в ряде аэропортов. Соответствующее сообщение распространила пресс-служба перевозчика.

В авиакомпании пояснили, что изменения связаны с временными ограничениями как на выполнение взлетов и посадок, так и на использование воздушного пространства. В результате часть рейсов опаздывает.

Пассажирам рекомендовано заранее уточнять актуальный статус вылета перед поездкой в аэропорт. При этом в «Победе» подчеркнули, что все службы работают в усиленном режиме для стабилизации расписания.

Накануне российские регионы подверглись масштабной атаке беспилотников. По данным Минобороны, было перехвачено 289 аппаратов.

На этом фоне ограничения на полеты вводились одновременно в 17 аэропортах страны, включая воздушные гавани Перми, Челябинска, Орска, Ижевска, Чебоксар, Тамбова, Оренбурга, Уфы, Ульяновска, Казани, Нижнекамска, Пензы, Самары, Пскова, Нижнего Новгорода, Санкт-Петербурга и Волгограда.