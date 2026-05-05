Тревел-блогер описал российский город фразой «40 дней живет без солнца»

Российский тревел-блогер Марк Еремин описал один город страны фразой «40 дней живет без солнца» — речь идет о Мурманске. Об этом он написал в своем личном блоге на платформе «Дзен».

По словам автора публикации, с начала декабря по конец января в этом месте солнце не восходит.

«Полярная ночь — это не метафора и не поэтическое преувеличение. Это астрономический факт: солнце уходит за горизонт и буквально не показывается. Небо не темнеет резко — оно просто перестает светлеть», — объяснил Еремин.

В связи с этим, отметил блогер, в Мурманске уличные фонари горят ярче, как и витрины магазинов. Кроме того, в этом городе новогодняя иллюминация стоит дольше, чем где-либо еще в РФ.

«Работают здесь по обычному расписанию — никаких скидок на полярную ночь в трудовом кодексе нет. Зато есть полярные надбавки к зарплате — от 80 процентов и выше, в зависимости от стажа», — отметил автор.

