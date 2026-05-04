Пятигорск на майские показался непривычно пустым

«Полное ощущение, что Пятигорск в эти майские праздники посетило вдвое меньше туристов, чем обычно», – такими наблюдениями с редакцией TourDom.ru поделилась директор туристической компании, хорошо знающая курорт.

В минувшие выходные она посетила город с группой клиентов. И удивилась увиденному.

«Мне очень нравится Пятигорск, но очень не люблю его в сезон, потому что невозможно гулять, везде люди, нигде не сядешь. Майские праздники – это всегда уже начало сезона. Я 2 мая с 10 до 16 часов перемещалась по городу – самое активное время для экскурсий, но туристов практически нет на улицах, что странно для этого времени», – считает собеседница редакции.

У достопримечательностей также оказалось на удивление свободно.

«Туристы были, но как в любой обычный выходной либо рабочий день. А обычно это очень большое количество людей. Стоит много автобусов – одни приезжают, другие уезжают. В этот раз всего пара стояла на привычном месте».

Показателен и гастромаркет «Кухня Мира»:

«Обычно в подобные дни, даже просто в выходные, громаднейшие очереди к каждой точке на фудкорте. А здесь просто подходишь и сразу берешь. И сесть можно было спокойно. Это одно из основных мест, где в сезон вообще негде сесть. Приходится выходить на улицу либо брать с собой».

Таксисты отчасти подтверждают впечатления: «Большинство говорит, что никакого сезона не ощущают, лишь 30 апреля был некоторый приток из аэропорта».

Справедливости ради погода 2 мая оказалась не лучшей – с утра шел дождь. Но и она, по мнению нашей собеседницы, не может так кардинально влиять. Эксперт опасается, что тенденция негативно скажется на сезоне в целом. Даже если предположить, что туристов меньше не стало, то получается, что они просто сидят по санаториям и отелям и не выходят в город.

«А это очень сильно повлияет на все остальные составляющие туротрасли, потому что одни санатории не делают всю кассу региона. Еще экскурсии, логистика, кафе – всё это люди, которые зарабатывают».

Что стало причиной произошедшего? Есть как минимум пара версий. Некоторые туроператоры в эти майские праздники действительно зафиксировали снижение количества бронирований в регионе. Как сообщили в компании «Дельфин», их в целом по курортам Кавказских Минеральных Вод было на 22% меньше, чем на Первомай в 2025 году. Одно из объяснений – праздники в этом году короче.

В то же время некоторые агрегаторы не отмечают изменений – как рассказали TourDom.ru в «Островке», бронирования и на первые, и на вторые майские праздники сравнимы с прошлогодними показателями.

Второй причиной может быть изменение потребностей части гостей курорта. OneTwoTrip в конце апреля подсчитал: этой весной на 15,5% выросло бронирование санаториев со стороны зумеров, то есть более молодой аудитории. При этом в топе направлений был и Пятигорск. Судя по наблюдениям сервиса, эта категория гостей предпочитает как раз отдых на территории, воспринимая санаторий как spa-курорт. Они уделяют внимание ментальному отдыху, йоге, медитациям. А еще там есть быстрый интернет. Все это, возможно, уменьшает потребности в экскурсиях и прогулках по городу.

Впрочем, вряд ли эффект от смены поколений мог проявиться всего за год – так быстро и так сильно. Не стоит исключать и простой случайности и совпадения. Весь сезон еще впереди. По одним выходным делать выводы не стоит.