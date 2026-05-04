Туроператор «Цезарь Тревел» рассказал о планах на сезон 2026 года

На сайте судоходной и туроператорской компании «Цезарь Тревел» появилось долгожданное заявление о перспективах речных круизов, заявленных этой фирмой на сезон 2026 года. Они оказались под вопросом после того, как в феврале скоропостижно скончался единственный учредитель и руководитель Сергей Абрамов.

Новым генеральным директором назначена Диана Сергеевна Абрамова (одна из дочерей Сергея Абрамова. – Ред.).

«Компания “Цезарь Трэвел” продолжает свою деятельность в обычном режиме. Все ранее заключенные договоры и соглашения сохраняют юридическую силу и будут исполнены в полном объеме», – указано в обращении.

Туроператор «Цезарь Тревел» располагает двумя речными лайнерами и планировал открыть навигацию 30 апреля. «В связи со сложившимися событиями рейсы 2026 года начнутся немного позже», – сообщают в «Цезарь Тревел». Теплоход «Президент» компания собирается отправить в рейсы с 18 мая, а второй лайнер, «Илья Муромец», — с 11 июня.

С одной стороны, эта информация отчасти снимает неопределенность, возникшую вокруг компании после смерти Сергея Абрамова. Из-за паузы, связанной с оформлением наследства и назначением нового руководства, в марте офис фактически не работал. Образовалась задолженность по зарплате, а из-за блокировки счетов были приостановлены платежи для подготовки лайнеров. Теперь понятно, что работы по подготовке к навигации возобновлены.

С другой, остаются вопросы. В частности, успеет ли новое руководство укомплектовать экипажи? Как замечают наблюдатели, времени очень мало – если есть вакансии, то закрыть их будет проблематично.

Кроме того, сохраняется неясность с возвратами денег за несостоявшиеся и отмененные круизы. В своем заявлении «Цезарь Тревел» не дает конкретики: «Сроки возврата денежных средств за отмененные круизы будут объявлены дополнительно, как только поступят данные от банков».

Как уже сообщала наша редакция, к февралю «Цезарь Тревел» успел реализовать примерно 1000 мест на весну и лето. Однако в марте из-за отсутствия информации часть туристов потеряла терпение и перебронировала туры, воспользовавшись предложением одного из партнеров, компании «Инфофлот». Кроме того, целый ряд круизов отменил сам «Цезарь Тревел», так как навигация начнется позже.

Гендиректор «Инфофлота» Андрей Михайловский подтвердил «ТурДому», что рассылка о планах «Цезарь Тревел» поступила только на прошлой неделе:

«Сроки выглядят очень сжатыми с учетом объема работ, необходимых для полноценной подготовки судов».

Однако ключевой вопрос – это возврат денег туристам, которые уже написали соотвествующие заявление еще месяц назад, а то и два.