В России предложили бесплатно менять билеты при опоздании на поезд из-за самолета

В России предложили ввести бесплатный обмен железнодорожных билетов для пассажиров, опоздавших на поезд из-за задержки или отмены авиарейса в рамках единого маршрута. С такой инициативой выступили депутаты фракции «Новые люди», направив обращение министру транспорта Андрею Никитину.

Авторы предложения указывают на распространенную проблему: при задержке или отмене авиарейса пассажиры нередко не успевают на поезд, следующий по тому же маршруту. В таких случаях билет на железнодорожную перевозку аннулируется без компенсации, и человеку приходится приобретать новый за свой счет.

Парламентарии подчеркивают, что действующие правила не предусматривают автоматического решения подобных ситуаций. В результате гражданам приходится самостоятельно добиваться возврата средств или обмена билетов через обращения к перевозчикам либо судебные разбирательства.

В связи с этим предлагается внедрить механизм бесплатного обмена железнодорожных билетов, если опоздание на поезд произошло по причинам, не зависящим от пассажира – например, из-за изменения расписания, задержки или отмены стыковочного авиарейса.

Согласно инициативе, при подтверждении единого маршрута пассажир сможет переоформить билет на ближайший доступный поезд без дополнительных затрат. Если же свободных мест не окажется, ему должен быть предоставлен полный возврат средств.

Отдельное внимание авторы инициативы уделяют вопросу взаимодействия перевозчиков. Они предлагают организовать систему взаиморасчетов между транспортными компаниями без участия пассажира, что позволит сократить число конфликтных ситуаций и упростит процесс компенсаций при сбоях в расписании.