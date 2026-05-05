Часть глэмпингов на Среднем Урале может закрыться в ближайшее время

В Свердловской области в последние годы выросло число глэмпингов, но часть из них скоро исчезнет. Такой прогноз в эфире телеканала ОТВ- Екатеринбург дал президент Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев.

По его словам, всплеск интереса к такому формату связан с модой и развитием внутреннего туризма. Инвестиции в глэмпинги не требуют огромных вложений, поэтому за них берутся многие предприниматели, в том числе непрофессионалы, далёкие от туристической сферы.

«Часто мы видим, что эти проекты не продуманы, экономически слабо просчитаны. Конечно, часть из них прекратит свою работу, либо произойдёт укрупнение: они войдут в объединения, и это существенно сократит их текущие траты», — считает Мальцев.

При этом у роста числа глэмпингов есть и плюс: перенасыщение рынка может сдержать рост цен или даже привести к их снижению.

«Увеличение количества глэмпингов может привести либо к снижению стоимости для потребителя, либо сдержать рост стоимости — это же тоже большая проблема, что загородные средства размещения, особенно летом, у нас очень дорогие», — добавил эксперт.

