Омская область вошла в топ-4 по туризму в Сибири, обогнав Алтай
В 2025 году Омская область заняла четвёртое место среди регионов Сибири по числу туристов, опередив Алтайский край и Республику Алтай. По данным Омскстата, в гостиницах, санаториях и на базах отдыха региона остановились 913,4 тысячи человек.
Большинство гостей приезжали на отдых, в отпуск или для оздоровления, а также с деловыми и образовательными целями.
В целом по Сибирскому федеральному округу число туристов за год составило почти 8 миллионов. Лидерами стали Новосибирская область, а Омская область уверенно закрепилась в первой четвёрке.
В регионе работает 302 гостиницы и организации отдыха, где доступно почти 24 тысячи мест.
