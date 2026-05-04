Омская область вошла в топ-4 по туризму в Сибири

В 2025 году Омская область заняла четвёртое место среди регионов Сибири по числу туристов, опередив Алтайский край и Республику Алтай. По данным Омскстата, в гостиницах, санаториях и на базах отдыха региона остановились 913,4 тысячи человек.

Большинство гостей приезжали на отдых, в отпуск или для оздоровления, а также с деловыми и образовательными целями.

В целом по Сибирскому федеральному округу число туристов за год составило почти 8 миллионов. Лидерами стали Новосибирская область, а Омская область уверенно закрепилась в первой четвёрке.

В регионе работает 302 гостиницы и организации отдыха, где доступно почти 24 тысячи мест.

