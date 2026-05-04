Как заброшенная промзона стала пространством отдыха в сердце Петербурга

Петербург - центр притяжения молодежи. Для одних это романтический город, где можно гулять по крышам, а для других - огромное культурное пространство, где есть что-нибудь для каждого. «Спорт День за Днем» в проекте «Молодой Петербург. Взгляды, точки притяжения» показывает, как бурлит жизнь города каждый день и чем он готов привлечь прямо сейчас.

© Спорт день за днем

«Севкабель Порт» на Кожевенной линии 40 Васильевского острова - возможно, самое знаковое место современного Петербурга. Символ того, как заброшенные индустриальные площадки исторического центра превращаются в живое общественное пространство, где рождается что-то новое.

Здесь кирпичные стены превращаются в гигантские полотна для стрит-арта, заброшки становятся офисными центрами, а почти развалившаяся деревянная набережная преображается в туристический центр. Ненужный хлам сдается в театральные лавочки и превращается в реквизит для спектаклей, или используется заново. Особая петербургская магия!

Если верить рекламе, то «Севкабель Порт» - это, прежде всего, место выставок и фестивалей, но это не так. На самом деле, прежде всего, это место отдыха. Здесь ты сразу вспоминаешь, что живешь не в индустриальных джунглях, а в городе у моря, где шумят волны и кричат чайки. А вокруг тебя - множество близких людей.

Среди кафе, выставочных залов и крошечных магазинов есть и спортивная аллея, где регулярно проходят всяческие активности, организованные петербургскими клубами. Им достаточно прийти и обустроить площадку, а уж игроки сами подтянутся.

Например, в разгар весны на открытом воздухе и в зале одного из корпусов «Севкабеля» прошли открытые тренировки по бадминтону.

Бадминтон - истинно петербургский спорт, потому что только петербургские спортсмены способны заставить воланчик летать против питерского ветра. Атлеты из Северной столицы добиваются успехов на международных турнирах, а любители этого реактивного спорта собираются в клубах и на открытом воздухе.

Здесь можно было сделать и то, и то сразу! Для экстремалов имелась открытая площадка прямо у набережной, где можно было остаться без воланчика, но зато дул свежий морской ветер, и светило солнце. А для всех остальных имелся удобный закрытый зал со спортивными сетками и возможностью подавать жесткие резаные подачи, как это делают профессионалы.

Как обычно, играть приглашали всех желающих совершенно свободно, а для участников были организованы розыгрыши и бонусы при посещении клуба.

Все это в неповторимой атмосфере «Севкабеля», где стоит зайти за угол, как видишь что-то новое, чего еще вчера не было. Возможно, когда-нибудь и тебя изобразят на мурале?

Кстати, бадминтон - один из самых энергозатратных видов спорта, не считая экстремальных. Так что для борьбы с лишним весом, ставшей особенно популярной после перехода многих людей на удаленку, нет ничего лучше. Ну, точнее, есть бег, но он, как известно, не всем заходит.

Плюс бадминтон, как всякий игровой вид спорта, очень хорошо разгружает мозг, а это, пожалуй, проблема номер один и для современной молодежи, и вообще для современного мира, перенасыщенного информацией.

Именно так развивается клубная спортивная система: сначала ты попадаешься на глазам, а затем люди начинают тянуться к тебе.