В Тульской области очищают пляжные водоемы к купальному сезону

Специалисты, занимающиеся подводными спасательными работами, провели осмотр водоема, расположенного в Центральном парке Тулы.

Со дна пруда было извлечено скопление мусора, древесных остатков и прочих предметов, представляющих опасность для здоровья и жизни граждан, отдыхающих на водоеме.

Производимые работы включают в себя изучение подводной части акватории и её очистку на глубине, достигающей двух метров, в пределах зоны, предназначенной для плавания. По завершении проверочных мероприятий составляется официальный документ, подтверждающий безопасность водоема для купания.

В общей сложности в 70 водоемах региона, где предусмотрено обустройство официальных пляжных зон и запланировано проведение подобных работ, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Тульской области.

