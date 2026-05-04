Почему горнолыжники в Сочи теперь отдают 250 рублей просто за вход в лес

С первого мая отдых на горных курортах Сочи неожиданно подорожал для тысяч туристов. Теперь, помимо покупки ски‑пасса за 87 тысяч рублей на сезон или 5800 рублей на день, лыжникам и сноубордистам приходится отдельно оплачивать вход на территорию Сочинского национального парка — по 250 рублей за раз. Без этого билета к канатной дороге просто не пускают.

Нововведение застало врасплох даже завсегдатаев «Красной Поляны», «Розы Хутор» и «Газпром Поляны». Один из туристов снял на видео, как его не допустили к подъёмнику, несмотря на сезонный ски‑пасс за 87 тысяч рублей. Сотрудники потребовали дополнительный пропуск в нацпарк за 250 рублей. По сути, отдыхающим приходится платить дважды: сначала за катание и подъём, а затем за право находиться на территории, где всё это происходит.

Контроль организован жёстко. На станциях канатных дорог дежурят сотрудники, которые проверяют наличие билета в нацпарк. Это обычный бумажный чек, который легко потерять или испортить, а его утрата приравнивается к отсутствию оплаты. Если попасться без пропуска, штраф составит от трёх до четырёх тысяч рублей — в 12–16 раз больше самого билета.

Представители нацпарка объясняют, что часть территории находится под особой охраной и не предназначена для свободного посещения. Однако возмущение туристов вызывает не столько сумма, сколько принцип. Билет действует лишь на одно посещение. А если захочется прогуляться отдельно к Змейковским водопадам, Волконскому ущелью или комплексу «33 водопада», за каждый маршрут придётся платить ещё около 300 рублей.

В соцсетях уже развернулась бурная дискуссия: пользователи требуют проверить законность двойной оплаты, когда доступ к горнолыжной инфраструктуре уже куплен. Пока же ясно одно: майские праздники на сочинских курортах стали заметно дороже, а туристам придётся заранее закладывать в бюджет дополнительные 250 рублей за каждый выход на склон.