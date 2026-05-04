В России предложили ограничить комиссии авиакомпаний за возврат билетов. С инициативой выступил депутат Госдумы Артем Прокофьев, направив обращение главе Минтранса Андрей Никитин.

Речь идет о практике, при которой пассажиры при возврате или обмене авиабилетов теряют значительную часть их стоимости. По словам парламентария, в отдельных случаях удержания со стороны перевозчиков достигают 50–70% от цены. Такие суммы формируются не только из-за условий тарифа, но и за счет дополнительных сборов, которые заметно увеличивают итоговые потери.

Артем Прокофьев предлагает установить предельный уровень удержаний – не более 10% от цены перелета. По его мнению, этого достаточно для покрытия расходов, связанных с обработкой возврата и повторной продажей билета, и такая модель соответствует международной практике. Депутат считает, что действующие правила являются чрезмерными и ставят пассажиров в невыгодное положение, особенно когда поездка срывается по независящим от них причинам.

Инициатива также связана с ростом цен на перелеты. В условиях подорожания и раннего бронирования возможность вернуть средства без серьезных потерь становится важным фактором доступности авиасообщения, особенно для регионов, где альтернативные способы передвижения ограничены.