Цены на отели в Москве рухнули

В Москве впервые за пять лет снизились цены на гостиничные номера. По данным Nikoliers, средняя стоимость ночи в январе–марте 2026 года составила 10,1 тысячи рублей, потеряв 1,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает «Коммерсантъ».

Уточняется, что на майские праздники тариф и вовсе снизился до 8,4 тысячи рублей (минус 6% год к году). Управляющий партнёр Nikoliers Николай Казанский напомнил, что ранее цены росли четыре года подряд. С 2021 по начало 2026 года сутки размещения подорожали в среднем на 40–45%.

Руководитель департамента гостиничного бизнеса CMWP Марина Смирнова отметила, что ещё в прошлом году динамика начала замедляться: в 2025 году средний тариф вырос только на 3,3%, тогда как в 2024-м прирост составлял 31,4%.

Разворот тренда эксперты связывают с ограниченным спросом. На майских праздниках интерес к поездкам в Москву снизился на 5,6% год к году. Это вызвано охлаждением рынка внутреннего туризма и резким падением числа иностранных гостей.

Кроме того, корректируя цены, отельеры пытаются удержать оставшихся клиентов.