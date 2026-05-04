Иностранец побывал в мавзолее и описал впечатления

Живущий в России голландский тревел-блогер Махил Снейп посетил мавзолей и удивился многим вещам. Своими наблюдениями он поделился в личном блоге «Голландец в России» на платформе «Дзен».

Автор материала отметил, что часто посещал Москву, но ни разу прежде не заходил в мавзолей. Его отпугивала большая очередь. Однако иностранец записался на экскурсию и удивился, что посетители продвигались быстро — ожидание продлилось не более 20 минут.

«Гид дала нам небольшие задания: найти орфографическую ошибку в надписях, обратить внимание на руки и грудь Ленина, посмотреть внутри мавзолея на двери слева и найти известные имена у Кремлевской стены», — добавил Снейп.

Среди известных людей турист обнаружил захоронения иностранных граждан — это его впечатлило. А при взгляде на Владимира Ленина мужчина заметил, что больше всего были освещены его голова и руки. Также посетитель обратил внимание, что грудь вождя оказалась квадратной.

«Гид рассказала, что она так необычно выглядит, потому что на самом деле вместо нее — металлическая пластина. По словам гида, остались только голова и руки», — объяснил голландец.

«Когда вышел, подумал, что увидеть его было не страшно, грустно, интересно и необычно одновременно. Он так много поменял в этой стране, но рано ушел. Но он здесь все еще лежит, он важен для этой страны и сотни людей приходят к нему каждый день», — заключил опытный путешественник.

