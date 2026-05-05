Отели адаптируются к росту спроса на путешествия с животными

В России продолжается тренд на путешествия с животными: около 75% владельцев уже путешествуют с ними, а 52% из них готовы брать питомцев в длительные поездки, рассказали в "Яндекс Путешествиях". Чаще всего с ними едут в Москву, при этом под эту тенденцию стали подстраиваться отели на юге. Но там готовы принять не всех животных, а иногда берут доплату.

По данным сервиса, на 20% вырос интерес к авиаперелетам с питомцами, а бронирований мест для отдыха с животными стало больше на 260%.

"Наиболее популярными направлениями для поездок с животными стали Москва и Московская область, Краснодарский край, а также Санкт-Петербург и Ленинградская область", - рассказали "РГ" в "Яндекс Путешествиях".

При этом самый большой прирост год к году показали Крым (+49%), Свердловская область (+17%) и Ростовская область (+15%).

Как отметил в пресс-службе туроператора FUN & SUN, туристы, путешествующие по России с питомцами, выбирают поездки на личном автомобиле и самостоятельно организуют отдых. "Часть владельцев животных считает более удобным оставить питомца под присмотром родственников, соседей или в специализированной гостинице для животных, чем брать его в длительную поездку к морю", - отметили в компании.

В национальном туроператоре "Алеан" также отмечают рост спроса на pet-friendly отели. В основном туристы путешествуют с мелкими породами собак.

"Отели запрашивают либо единоразовую плату, либо посуточную. Единоразовая плата - от 1,5 тыс. рублей, посуточная - от 500 рублей в сутки. Также некоторые отели запрашивают депозит (от 5 тыс. рублей), который возвращают постояльцу при выезде, если объект не понес никакого ущерба из-за размещения постояльца с питомцем", - рассказали в пресс-службе туроператора.

Отели берут дополнительную плату из-за необходимости провести более тщательную уборку после выезда питомца: например, требуется озонация на случай, если в номер заедет аллергик. Но стоит учитывать, что у отелей есть требования к домашним животным.

"Что касается городских отелей по стране, примечательно, что исключением уже становятся те объекты, которые не готовы принимать таких постояльцев. Интересно, что если еще несколько лет назад отели были лояльны к собачникам, но не готовы принимать постояльцев с кошками, то сейчас все больше объектов готовы принимать хозяев с любимыми домашними питомцами (кошками, собаками, попугаями, морскими свинками и т.д.)", - рассказывают в компании.

При этом если отель разрешает заселение с животным, то доступ с ними к некоторым общим зонам (ресторану, спа или фитнес-зоне) часто бывает запрещен.

В Cosmos Sochi Hotel примут с кошками и собаками весом до 5 кг, а также с животными-поводырями (по запросу). Для заселения нужен ветеринарный паспорт и справка от врача с отметками о прививках (включая бешенство). В отеле выдадут лежанку, миски, отдельное полотенце для лап и подарочный бокс с лакомствами.

METROPOL Гранд Отель Геленджик заселит в основной корпус с собакой весом до 7 кг. В номерах категории "Бунгало" допускаются собаки весом до 15 кг и высотой не более 40 см в холке. Питомцу выдают лежанку, миски для корма и воды, гигиеническую пеленку и игрушку. В отеле есть запрет на нахождение с животными в ресторанах, спа-центре и на территории пляжного комплекса. Но, например, в отеле Tizdar Family Resort & SPA есть отдельная площадка для выгула животных.

В Bridge Resort (Сочи, Сириус) примут гостей с домашними животными (допускаются собаки и кошки), преимущественно в номерах категории "Стандарт без балкона". Разрешены собаки весом до 10 кг, небойцовских пород. Но передвигаться по территории отеля питомец может только на поводке или в переноске. Кроме открытой террасы ресторана проход с животными в рестораны, бары, SPA-комплекс и к бассейнам запрещен.

Но как говорят в "Алеане", в большинстве крупных отелей, работающих по системе "все включено" и "ультра все включено", отдых с питомцами запрещен из-за того, что среди постояльцев много туристов с маленькими детьми, среди которых также могут быть аллергики.