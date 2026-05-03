Топ пляжных зон, которые откроются этим летом в Москве

Столица уже готовится к наступлению жаркого сезона — в этом году для москвичей откроются 15 пляжных зон. Муниципальный депутат района Орехово-Борисово Южное Светлана Овчинникова рассказала «Вечерней Москве», как летом изменится облик города.

В Москве появляется больше зон для купания и отдыха у воды. Сейчас подход к обустройству таких площадок меняется. Очень радует проект мэра Москвы, который подразумевает городские бассейны, расположенные в парках и на фестивальных площадках. Все чисто, безопасно и комфортно. Можно перекусить, выпить кофе и провести время, как на курорте. Я помню, что раньше просто не было необходимой инфраструктуры для такого вида отдыха. Но с каждым годом количество водных развлечений в Москве увеличивается. Для тех, кто любит, например, просто позагорать и посидеть у воды, обустраивают зоны с шезлонгами и качелями.

По профессии я врач и хочу также сказать, что купание полезно для здоровья и помогает не только держать себя в форме, но и укреплять иммунитет. Плавание — это хорошая профилактика многих опасных заболеваний и тренировка выносливости.

Насладиться прохладным водоемом

В этом году у Головинских прудов (3-й Лихачевский пер., 2, корп. 1) планируют разместить не просто обустроенную зону отдыха у воды, но и современные бассейны. Москвичи смогут позагорать на шезлонгах, а также окунуться в самый разгар жаркого летнего дня. Рядом также разместят кафе, где можно будет купить закуски и холодные напитки.

Места для пикника

В новых зонах отдыха у воды также появятся места для пикника и беседки для семейного отдыха. Их оснастят удобными столами, скамейками и мангалами. Таким образом, площадка для летнего досуга станет многоформатной. Найти такие можно будет, например, на Гольяновских прудах, которые окружены улицами Алтайская и Уральская.

Пляжный рай

4 июля 2025 год. В прошлом году в парке Кузьминки открывался летний бассейн с подогревом. В нем есть фильтрация воды, шезлонги, раздевалки, душевые, туалет и шкафчики.

Оазис среди каменных джунглей

На территории района Южное Бутово (ул. Южнобутовская, 113) в этом году появится большая зона отдыха с бассейном у Черневских прудов. Водоем приведут в порядок, разместят вдоль него шезлонги, а рядом появится котлован для бассейна.

Любителям волейбола

В зоне отдыха «Заречье» (ул. Прибрежная, 7 (Троицк)) будет обустроен комфортабельный пляж с деревянными настилами, а вблизи — спортивная площадка для воркаута и волейбола. Можно будет провести время с пользой и сыграть большой компанией в пляжные виды спорта.

Джамгаровские Мальдивы

В парке «Джамгаровские пруды» (ул. Стартовая, 10), который уже давно полюбился местным жителям, сейчас также ведутся работы по обустройству зоны отдыха у воды. Пока нет информации, будет ли разрешено купание, но обещают шезлонги, кафе, зону для пляжного волейбола и комфортные раздевалки.

Настоящий курорт

Изюминка нового формата пляжных зон — традиционный белый песок, который поможет почувствовать себя на курорте. Такой есть, например, в парке «Ясеневские пруды» (Голубинская улица). Для удобства отдыхающих также установят зонты и навесы для защиты от солнца. А по периметру разместят настилы из деревянной доски на сваях.

Позаботятся о чистоте пруда

Помимо работ по обустройству пляжей, специалисты обязательно проведут очистку воды в прудах. Так, например, Большой Перовский пруд (ул. Новотетерки, 1) преобразится до неузнаваемости — согласно плану, прибрежную зону приведут в порядок этим летом, а также займутся реабилитацией самого пруда. Рядом разместят детские и спортивные зоны отдыха.

Бассейны на свежем воздухе

Бассейн «Чайка»

Знаменитый всесезонный открытый спортивно-оздоровительный комплекс в центре Москвы предлагает подогреваемые бассейны (в том числе 50-метровый), сауны, тренажерный зал и летнюю пляжную зону.

The Bassein в «Сокольниках»

Это популярный летний пляжный комплекс под открытым небом, работающий как зона отдыха с подогреваемыми бассейнами, шезлонгами, кафе и диджей-сетами. Гостям доступны два бассейна, VIP-зона, спортивные площадки и детская зона.

Акватория «ЗИЛ»

Современный центр водных видов спорта, включающий открытый 50-метровый бассейн с круглогодичным подогревом. На территории расположены пять дорожек глубиной до 2,1 м, предусмотрена сауна.

Аквакомплекс «Лужники»

На территории спортивного комплекса расположено два бассейна под открытым небом. Рядом есть кафе-ресторан, а также зона для спа-услуг и массажа.

Бассейн «Речной»

Пляж-ресторан с четырьмя бассейнами с подогревом, шезлонгами и лежаками. Прямо к воде можно заказать еду из ресторана, по выходным устраивают концерты современных исполнителей.

