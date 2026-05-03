Анонсировано создание нового пешеходного маршрута у Москвы-реки

Мэр столицы Сергей Собянин сообщил о благоустройстве новой прогулочной зоны протяженностью более 2,5 км – от моста Академика Королева до театра «Мастерская П. Н. Фоменко». Проект реализуется в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

Часть маршрута от моста до ЖК «Береговой» уже открыта. Сейчас ведутся работы на набережной «Западный порт» и финальном участке у Белорусского моста. Там укрепляют берега, создают искусственные насыпи под мостами, а также строят две смотровые площадки и амфитеатр у воды. На набережной появятся велодорожки и места для отдыха. Завершить благоустройство планируют до конца 2026 года.

