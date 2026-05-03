Туры в Таиланд продаются за 30 тыс. рублей

Стоимость турпакетов на таиландский курорт Паттайя с отправлением из некоторых городов опустилась ниже 80 тыс. руб. за двоих – 40 тыс. на человека при двухместном размещении.

Наиболее доступные по цене варианты предлагаются из Владивостока. Тур на 6 ночей в гостиницу Quarter 09 Beach 3* с вылетом 12 мая обойдется в 68 тыс. руб. – 34 тыс. на одного (здесь и далее приведены наличие и тарифы, актуальные по состоянию на 17:00 3 мая. – Ред.).

В бюджет до 70 тыс. руб. можно уложиться в те же даты, выбрав отели категории 3* Arawana Regency South Pattaya, Wizz Hotel, Olive Tree.

Суммы до 80 тыс. достаточно для недельного отдыха вдвоем в некоторых комплексах 4*, в том числе востребованных: Asia Pattaya, Prima Hotel Pattaya (пляж Вонгамат), Cosy Beach (100 м от моря), Worita Cove (район На-Джомтьен).

До 100 тыс. руб. за двоих стоят туры в The Zign Hotel 5* – 87 тыс., в Brighton Grand Hotel 5* – 92 тыс., в Garden Cliff Resort 5* – 94 тыс.

От 76 тыс. руб. (38 тыс. на одного) начинается стоимость недельных турпакетов в Паттайю и с отправлением из Красноярска 15 мая. Отдых в Mind Resort 3* обойдется в 80 тыс., так же как и в Crystal Palace Hotel 3*. Провести 6 ночей вдвоем в Pattaya Modus Beachfront Resort 5* можно в те же даты за 92 тыс., в Movenpick Siam Hotel Pattaya 5* – за 113 тыс. или 56,5 тыс. на человека.

Отметим, что перелет в аэропорт Бангкока (откуда туристов доставляют трансферами в Паттайю) как из Владивостока, так и из Красноярска лишь на пару часов менее продолжительный, чем из Москвы. Он занимает около 7 часов в одну сторону. При этом стоимость недельных туров с отправлением из российской столицы сразу после майских праздников вдвое выше. Например, на вылеты 17 мая она начинается от 129 тыс. за двоих в самые непритязательные гостиницы.