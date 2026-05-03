«Все мертвые». Волонтеры в Туапсе нашли новые загрязнения

Курортный сезон в Туапсе состоится. Об этом заявил глава муниципального округа Сергей Бойко. По его словам, выброс нефтепродуктов произошел на одном пляже и никак не повлияет на другие, тем более что береговая линия муниципалитета – около 90 км.

«А этот пляж мы к 1 июня приведем в порядок, и люди, которые приедут именно в наш город, смогут им пользоваться», – пообещал мэр.

В чатах курортных поселков полно видео с акцентом на чистое море и комментариями:

«Мы не призываем к нам приезжать, просто показываем, что происходит у нас на самом деле».

Туристы все же опасаются:

«Опыт Анапы показывает, что море выбрасывает новые порции мазута с каждым сильным штормом после таких разливов. Глава уверен, что такого не произойдет и что не будет нефтяной пленки?»

У волонтеров свои заботы:

«Не дает покоя остановка "Весна" (первая станция на железнодорожной линии в сторону Сочи. – Ред.): лужи нефти на берегу и в воде тоже… Там никого нет на уборке. Кому писать? Звонить? – спрашивают в группе "Разлив на связи", прилагая фото большого мазутного пятна. – Тут уже должны специальные службы работать. Такое точно не лопатами собирать надо, а спецтехникой и химикатами».

«Под санаторием "Автотранспортник" птица очень сильно вымазана, не смогли поймать… Нашли других пернатых в нефти и дельфина – все мертвые», – рассказывают добровольцы.

Людей и для уборки диких пляжей, и для отмывания животных по-прежнему не хватает, поэтому местные жители рады тем, кто готов помочь. Еще вчера собирающимся приехать из других регионов обещали жилье и питание, но сегодня ситуация изменилась:

«У нас сюрприз: проживание новым людям мы уже не предоставляем – придется заселяться самостоятельно. На майские очень много народа. Администрация выделяет нам 300 местных волонтеров из своего резерва», – рассказали активисты.

Зато теперь все «стихийные» добровольцы работают в легальном поле:

«Открыта регистрация через платформу "Добро.рф", поэтому помощников в ближайшее время станет еще больше».

Между тем в Роспотребнадзоре заявляют, что все пробы водопроводной воды и атмосферного воздуха в норме: