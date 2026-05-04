В России активно развиваются необычные виды туризма

Коммерческий директор группы отелей «Русские сезоны» Инна Рындина еще в начале этого года заявила о падении спроса на зарубежные турпоездки. Причинами падения послужила неопределенность перелетов, рост расходов и нестабильная геополитическая ситуация.

По её словам, напрямую влияют на решение о поездке именно риски переносов рейсов на несколько дней.

Возможно, любителям заграничных поездок стоит присмотреться к путешествиям по нашей стране. В РФ активно развиваются необычные виды туризма, например, сонный, в прошлом году у нас был зафиксирован бум данного явления, а в этом такой туризм будет только развиваться.

Еще одним необычным видом туризма является винный - или энотуризм, цель которого– знакомство с местными винодельнями и виноградниками, а также дегустация различных сортов вин. Популярным регионом для такого туризма является Кубань, где каждый год проводят более 50 этногастрономических мероприятий, а также Крым и Ростовская область.

В этом году эксперты ожидают роста спроса на винный туризм в РФ. Партнер NF GROUP Ольга Широкова заявила:

«Сегмент «винных курортов» пока остается сравнительно небольшим, но он активно формируется и постепенно масштабируется. Появляются и комплексы, где отдых выходит за рамки простой дегустации: гости могут остаться на несколько дней, сочетая винные программы с гастрономией, событиями и дополнительными сервисами…»

В последнее время активно стал набирать обороты гастрономический туризм, главная цель которого – знакомство с местной кухней и продуктами, кулинарными традициями. Такое путешествие является отличным способом понять культуру и историю народа на более глубоком уровне.

Также гастротуризм отвечает запросу на здоровое питание и экологичность, поскольку все больше людей ищут натуральные продукты и традиционные способы готовки без химии.

В нашей стране спрос на гастротуризм растет, прошлым летом его рост увеличился на 30%, а лидерами были Татарстан, Калининград и Краснодарский край. Прошлый год отметился и запуском программы «ПроЕДУ по России!», целью которой является создание яркого гастрономического бренда каждого региона и развитие гастротуризма.

В конце марта этого года турэсксперт Наталия Ансталь посоветовала россиянам, желающим «вкусных» путешествий отправиться в Сочи, Мурманск, Тверскую область, на Байкал, Камчатку.

Заместитель председателя Совета Федерации Инна Святенко считает, у гастротуризма имеются большие перспективы:

«Сейчас в России, и уверена, что в Белоруссии тоже, в тренде виды туризма, которые позволяют окунуться в региональный колорит, в котором сохраняется уникальный код. Вот коснулись темы гастрономии - слушайте, первое, что хочется, когда приземляешься на белорусскую землю - это отведать драников. И я понимаю, что тоже есть любимые блюда в России и в других странах СНГ, поэтому у гастротуризма большие перспективы» – заявила парламентарий.

Говоря о гастрономическом туризме, стоит вспомнить Псковскую область, где выращиваются съедобные улитки, в декабре прошлого года там был зарегистрирован бренд «Псковская улитка», название блюда из виноградной улитки, которая собирается на территории региона.

Алексей Корочкин, основатель улиточной фермы, в 2022 году заявил:

«Я хочу сделать Псковскую область не только российской, но и мировой столицей эскарго. Чтобы псковская улитка вытеснила как бренд бургундскую. А для этого надо, чтобы она была в ресторанах по всей области. Чтобы была не только гастрономическая, но и туристическая составляющая этого бренда. И именно за ней ехали сюда, как в Бургундию, не только российские туристы, но и, когда все вернется на круги своя, иностранные».

Еще один непривычный для многих вид туризма – медицинский, суть которого в получении медуслуг за пределами региона проживания. Пользуется популярностью такой туризм у иностранцев, в 2024 году медпомощь в РФ получили 200 тыс. китайцев, также едут к нам лечиться из ОАЭ, Омана, Катара, Саудовской Аравии. Согласно оценкам экспертов, к 2030 году объем рынка медицинского туризма может достичь 7,6 млрд долларов.

Популярными направлениями в данном туризме являются хирургия и лечение онкозаболеваний, стоматология, пластическая хирургия, а также кардиология и эндокринология. Лечиться в основном едут в Москву и область, Санкт-Петербург, Краснодарский край и юг страны.

Можно также выделить стоматологический туризм, особенно популярный у москвичей из-за роста цен на стоматологические услуги, например, за лечение кариеса одного зуба, в частной московской клинике придется отдать около 7 тыс. рублей.

Наиболее привлекательными городами в рамках стоматологического туризма для жителей столицы являются Рязань, Тула и Тверь. В Рязани находится медуниверситет с кафедрой стоматологии, а путь туда на поезде занимает всего 2 часа.

Сегодня существуют так называемые «зубные» туры, предлагающие не только проезд, трансфер до стоматолога и номер в гостинице, но и местные развлечения с экскурсиями. В 2024 году цена однодневного тура с визитом к врачу и экскурсиями составляла 1080 рублей, а стоматологические услуги оплачиваются отдельно, согласно прайсу клиники.

Цель путешественников не только море и санатории. В этом году журнал «Отдых в России» и Центр информационных коммуникаций «Рейтинг» предоставили рейтинг регионов по туристической привлекательности. Некурортными регионами в топ-30 оказались Москва, Московская, Новосибирская, Кемеровская, Свердловская, Нижегородская области, Санкт-Петербург, республики Башкортостан, Татарстан, Пермский, Алтайский край.

Дагестан, одно из популярных туристических направлений, в конце марта оказался под ударом стихии, регион пострадал от мощных ливней и ураганного ветра, всего от стихийного бедствия пострадало около 6200 человек.

По словам инженера-гидролога Никиты Максакова, восстановление разрушенной инфраструктуры республики займет около 10 лет. Максаков отмечает, к дождям прибавилось и таяние снега, а ущерб в полном объеме эксперты оценить не могут.

Побережье Черного моря остается популярным направлением у россиян, совещание по его защите недавно провел Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

Скажутся ли на отдыхе в Крыму и Черноморском побережье атаки ВСУ – об этом «Свободной Прессе» рассказал политолог Георгий Федоров:

— Определенным образом это скажется, но я считаю, что непринципиально, ибо Крым после начала СВО всегда был под ударом, и это не сильно мешало, хотя и были определенные проблемы с турпотоком на курорты. Возможно, будет какое-то уменьшение туристического потока, но люди туда ездить не перестанут. Если будут серьезные прилеты, на определенное время это может затормозить наплыв, но в целом все равно будут ехать.

Политолог Леонид Крутаков делится с «СП» мнением о том, повлияет ли общеполитическая обстановка в Европе на поездки в Калининградскую область: