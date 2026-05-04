Сбер и курорт «Мрия» продолжают благоустройство Алупки: в южном городе открыли туристический центр и новые места для прогулок и отдыха. Об этом сообщили в пресс-службе банка.

Отмечается, что в историческом здании бывшей нижней станции канатной дороги «Мисхор — Ай-Петри» открыли туристический центр «Восточный». Здесь можно узнать о главных локациях, купить билеты на экскурсии и записаться на автоэкскурсию на Ай-Петри. Рядом появилась парковка на 120 мест.

Из центра к воротам Воронцовского парка проложили «Восточный променад» длиной 600 метров, а на улице Фрунзе появился «Воронцовский променад» протяженностью 750 метров. В праздничные дни маршрут дополнят мультимедийными инсталляциями и световыми проекциями.

На территории Воронцовского дворца разбили куртину в стиле японского сада. Автор проекта — архитектор Широ Накане, создатель сада «Шесть чувств» на курорте «Мрия». У Храма Архангела Михаила появился «Летний театр» — четыре гектара паркового пространства. Привели в порядок и некрополь с захоронениями с 1830-х годов.

Президент, председатель правления Сбера Герман Греф отметил, что над изменениями работает команда главы Крыма Сергея Аксенова, мэра Ялты, главы города Алупки, а также представители епархии.

«Сегодня мы открыли новую площадку на 1200 мест для фестивалей — это будет новым центром притяжения для туристов и жителей Крыма. Мы уже договорились о продолжении работы по благоустройству. Приятно наблюдать, как расцветает Алупка и обретает облик, достойный этого исторического города», — сказал он.

Аксенов подчеркнул, что сейчас в Алупке происходит много позитивных перемен, что придает новый импульс развитию города. Он также поблагодарил Грефа и его команду за участие в жизни города и всего Крыма.

Как рассказали крымчане, гости Алупки из Симферополя Алексей и Алена Волосновы, они приезжают в город каждые выходные.

«Изменения кардинальные. Замечательно. Улица Фрунзе, конечно, изменилась, в 1-ю очередь, стала такой визитной карточкой Алупки», — отметили они.

Местный житель Ханна отметила, что за два года Алупка приобрела совершенно другой образ.