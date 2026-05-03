Туристы с Ближнего Востока массово отменили поездки в Россию

Туристы из стран Ближнего Востока массово отменили поездки в Россию после начала конфликта и не возобновляют заявки на туры, хотя авиасообщение с Россией восстановлено. Об этом сообщила в интервью ТАСС исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

"Произошло не просто существенное замедление, а аннуляция большого количества групп из стран Ближнего Востока. И сейчас возобновилось авиасообщение, но они передумали. То есть возобновления заявок туроператоры не видят. Там же нет рекомендации не ездить в Россию, но тем не менее есть какая-то такая тоже осторожность потребительская", - сказала она.

По прогнозу АТОР, турпоток иностранцев в РФ в 2026 году может сократиться на 19-20% по сравнению с 2025 годом. В 2025 году страны Ближнего Востока были одними из ключевых поставщиков иностранных туристов в Москву и Санкт-Петербург. Дополнительное давление на рынок оказало и сокращение потока туристов из Юго-Восточной Азии, которые раньше летели в Россию через Дубай и другие хабы Персидского залива.