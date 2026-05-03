Когда очистят от нефтепродуктов пляж в Туапсе

Пострадавший от разлива нефтепродуктов пляж в Туапсе в Краснодарском крае очистят к 1 июня, и город будет готов принять туристов в курортный сезон. Об этом в воскресенье, 3 мая, заявил глава Туапсинского муниципального округа Сергей Бойко.

Береговая линия нашего округа — порядка 90 километров. То, что произошло на одном пляже, никак не повлияет на другие пляжи. А этот пляж мы к 1 июня приведем в порядок, и люди, которые приедут именно в наш город, смогут им пользоваться, — отметил руководитель округа в эфире телеканала «Соловьев Live».

Бойко отметил, что после разлива нефтепродуктов в Туапсе не зафиксировали «аномального всплеска, сверхобращений в скорую и в больницы». Он подчеркнул, что спецслужбы сообщают властям округа о «западных телекомпаниях и западных блогерах», которые распространяют недостоверную информацию о ситуации в городе.

30 апреля специалисты собрали и вывезли из Туапсе более 12,6 тысячи кубометров загрязненного грунта и водомазутной смеси после разлива нефтепродуктов.