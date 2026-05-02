Повышается спрос на гастротуры: топ направлений для короткого отдыха

Москвичи на майских праздниках чаще выбирают короткие поездки. Об этом рассказала эксперт Российского союза туриндустрии (РСТ) Елена Седова.

© Вечерняя Москва

В 2025 году в плавание отправились 100 теплоходов и было совершено около шести тысяч круизов. По словам соруководителя комиссии РСТ по круизам Светланы Гончаровой, в этом году уменьшения этого числа не планируется.

— На майские праздники был очень высокий спрос, что создавало препятствия для тех, кто хотел присоединиться, — объясняет Гончарова. — Операторы отреагировали на ситуацию, поставив в 2026 году больше круизов, чтобы отдохнуть смогли все желающие.

Майские праздники — это один из самых главных периодов для поездок. Выбирая направление, туристы смотрят сразу на несколько факторов: длительность выходных, цены, а также личные предпочтения.

— В 2026 году майские праздники разделяет рабочая неделя, и это повлияло на спрос: многие планируют именно краткосрочные поездки, — делится эксперт РСТ Елена Седова. — Эта ситуация также изменила и средний чек: в этом году он составил 45-85 тысяч на человека с переездом и проживанием.

Топ-6 направлений по России остается неизменным уже несколько лет. Это Москва, Санкт-Петербург, Казань, Калининград вместе с его пригородами, Сочи и Краснодарский край, а также Кавказские Минеральные Воды. Последние в 2026 году показали наименьший прирост, однако это связано с тем, что лечебный отдых должен быть продолжительным.

— Некоторые регионы в этом году показывают особый спрос. Это Алтай, Карелия, Байкал, а также Камчатка в премиум-сегменте, — рассказывает Седова. — В этот список также входит Дагестан, однако, к сожалению, в 2026 году стихийные бедствия повлияли на спрос, но местные власти будут делать все возможное, чтобы сезон состоялся.

Среди трендов этого сезона оказались короткие поездки. Например, москвичи чаще выбирают Ярославль, Нижний Новгород или Плес, Ивановскую область.

— Повышается также спрос и на гастрономические туры, — объясняет Елена. — Еда — это уже не просто дополнение к поездке.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Валерий Бритаус, член комитета по приключенческому туризму РСТ: