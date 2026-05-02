Туристы отсудили 160 тысяч рублей за отмененный рейс

Пермский краевой суд отменил решение городской инстанции и полностью удовлетворил иск семьи туристов к авиакомпании «Азимут», отменившей рейс по метеоусловиям. Пассажиры добились компенсации не только за билеты, но и за вынужденный перелет через Екатеринбург, гостиницу, такси и моральный вред.

Ключевым фактором стало то, что перевозчик не смог доказать: погода действительно делала полет невозможным.

Как говорится в материалах дела, супруги приобрели билеты на рейс «Азимута» по маршруту Минеральные Воды – Пермь с вылетом 29 апреля 2025 года в 00:40. Сначала вылет отложили до 02:00, а затем и вовсе отменили. Официальная причина – неблагоприятные метеоусловия в аэропорту назначения: снег, метель и низкий коэффициент сцепления на взлетно-посадочной полосе. Деньги за несостоявшийся перелет (всего 18,9 тыс. руб.) вернули, но путешественникам пришлось добираться самостоятельно, что обернулось значительными расходами – общая сумма убытков составила 50,1 тыс. руб.

Соликамский городской суд первоначально отказал в иске, посчитав позицию авиакомпании обоснованной и признав отмену рейса следствием обстоятельств непреодолимой силы – ливневых снегопадов и закрытия взлетно-посадочной полосы на очистку. Однако краевой суд при пересмотре дела пришел к противоположным выводам. Во-первых, суд изучил авиационный метеопрогноз и установил, что видимость и облачность имели «устойчивую тенденцию к улучшению ко времени прилета», а фактическая погода оказалась даже лучше прогнозируемой. Во-вторых, представители авиакомпании делали ставку на низкий коэффициент сцепления, но, согласно внутреннему Руководству по производству полетов «Азимута», при длительности полета более 2 часов (а Минеральные Воды – Пермь летят дольше) учитывать этот параметр на момент вылета не требуется – ориентироваться нужно на прогноз к моменту прилета. В-третьих, если бы полоса действительно оставалась опасной, командир воздушного судна мог бы принять решение о посадке на запасном аэродроме.

В итоге суд признал, что авиакомпания не доказала наличия чрезвычайных и непредотвратимых обстоятельств, а значит, ее вина в отмене рейса очевидна. В итоге в пользу одного из истцов взыскано 133,6 тыс. руб. В пользу второго – 30 тыс. Кроме убытков, авиакомпания должна выплатить неустойку, штраф и компенсацию морального вреда.

