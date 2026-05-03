Какие регионы стали лидерами по турпотоку за лето

Татарстан за летние периоды 2022—2025 годов посетили более 5,9 млн туристов.

Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на исследование агентства «ПромРейтинг».

По данным аналитиков, республика заняла седьмое место среди регионов России по числу путешественников за этот период.

Лидером рейтинга стал Краснодарский край с показателем 31,8 млн туристов.

Далее следуют Московская область (25,5 млн), Москва (20,9 млн), Ленинградская область (17,7 млн), Санкт-Петербург (14,6 млн) и Республика Крым (8,6 млн).

Кроме того, в десятку вошли Новосибирская и Свердловская области (по 4,5 млн), а также Ростовская область (4 млн).

Ранее турэксперт Воскан Арзуманов рассказал, что из‑за «рваных» майских праздников рост внутреннего туризма объясняется не увеличением числа путешественников, а тем, что люди совершают две поездки вместо одной.