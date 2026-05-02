Мэр Анапы объяснила критерии выбора песка для отсыпки пляжей

Песок для восстановления пляжей в Анапе выбирали по его составу – он максимально похож на тот, которым покрыто побережье, сообщила мэр города Светлана Маслова. Такие разъяснения она дала в своем телеграм-канале, отвечая на вопросы подписчиков.

По ее словам, песок добывают в карьере в Темрюкском районе. Специалисты Роспотребнадзора и ученые его проверили и выяснили, что он совпадает с «оригиналом» как по размеру, так и по содержанию кварца и ракушек. По словам специалистов, со временем шторма «добавят» в него еще больше морских элементов, и тогда побережье ничем не будет отличаться от прежнего.

Кроме того, место, где идет добыча, оценивали по санитарным показателям – они полностью соответствуют требованиям. Поэтому после проверок этот вариант получил одобрение экспертов.

Пляжи, которые уже засыпали этим песком, получили официальное заключение, что они безопасны для отдыхающих. Как отметила глава города, сейчас это единственный реальный способ восстановить прибержную зону Анапы и нормально провести сезон.

Как писал ранее «ТурДом», восстановление пляжей курорта началось 22 апреля. Власти определили четыре участка, где предусмотрено формирование песчаного слоя толщиной не менее полуметра.