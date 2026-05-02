Дальний Восток становится популярным у путешественников

Дальний Восток становится привлекательным для путешественников, сообщает ИА DEITA.RU.

Французский организатор туров по России Тома Родригез в интервью ТАСС выразил мнение, что интерес иностранцев к поездкам на Дальний Восток России неуклонно растет, в том числе благодаря ежегодному Восточному экономическому форуму, который привлекает внимание к этому региону.

Родригез подчеркнул, что Дальний Восток становится привлекательным для путешественников благодаря активной политике России по развитию экономических и геополитических связей с азиатскими странами. Он отметил, что многие туристы заинтересованы в изучении другой стороны России, расположенной далеко от привычных маршрутов.

«Здесь другая география, другое население, другая атмосфера, и именно поэтому многие хотят отправиться в путешествие, а некоторые даже планируют переезд», — сказал Родригез.

Он также добавил, что Восточный экономический форум помогает формировать положительное восприятие Дальнего Востока как динамично развивающегося региона, привлекательного для путешествий и инвестиций.