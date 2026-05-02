В Анапе «заблокировали весну»

Начало мая на популярных курортах выдалось совсем не таким, каким его ожидали туристы. Вместо привычного весеннего тепла многие направления оказались во власти прохлады, ветра и дождей.

© РИА Новости

На юге России погода скорее напоминает раннюю весну. В Анапе сегодня пасмурно и ветрено: температура держится в пределах +6…+10 °C. Как отмечает блогер Юрий Озаровский, ситуацию усугубляет холодный северный ветер, из-за которого «по ощущениям будет холоднее», а также он отгоняет теплую воду от берега – море уже остыло до +11 °C. Другой местный автор, Макс Анапский, иронизирует:

«Сообщают, что весну в этом году заблокировали в целях безопасности, чтобы мы не пострадали от комаров и клещей».

Не лучше ситуация и в Сочи. Синоптики прогнозируют пасмурную погоду с дождями в течение дня и температурой около +11…+14 °C. Туристы отмечают, что купальный сезон, судя по всему, сдвигается:

«Похоже, лето и купальный сезон опять наступят где-то в середине июня», – мрачно предсказывает один из отдыхающих.

При этом город старается сохранять курортное настроение: с 1 мая в Сочи уже заработали фонтаны, что, по словам мэра Андрея Прошунина, добавляет поводов для прогулок. Градоначальник добавил, что на праздники на курорте ожидается 300 тыс. туристов.

В Крыму погодная картина схожая – около +11…+12 °C и небольшой дождь, что также не способствует комфортному отдыху.

Контраст особенно заметен на зарубежных курортах. В Турции погода различается в зависимости от региона. В Стамбуле прохладно и дождливо: температура опустилась до +6…+7 °C, осадки идут с перерывами. Однако есть и плюс – по словам туристов, из-за дождя проще попасть на популярные достопримечательности, поскольку заметно сократились очереди.

Тем временем на Средиземноморском побережье, в Анталье, Сиде и других местах, уже установилась комфортная погода: около +20 °C, солнечно, вода в море прогрелась до тех же значений, в бассейнах до +23 °C.

«Туристов куча. Рано утром было пасмурно, но сейчас дождь ушел в горы, а у нас солнце. Иду загорать и купаться», – передает из Сиде турагент Мария Шекер.

Еще более летние условия в Египте. В Шарм-эль-Шейхе температура воздуха достигает +27 °C, а море прогрето до +23…+27 °C.

«Погода шепчет. С моря легкий бриз, очень комфортно, можно весь день на пляже провести», – рассказывают туристы.

