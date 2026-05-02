Восемь российских мест, которые заменят Турцию, Норвегию и Боливию

Увидеть горные пейзажи, искупаться на бирюзовых пляжах и побывать в «российской Исландии» – все это возможно без загранпаспорта. Россия предлагает достойную альтернативу зарубежным курортам: от карельских фьордов до камчатских гейзеров, от алтайских Альп до крымских Мальдив. Рассказываем, где отдохнуть, не переплачивая и не выезжая за пределы страны.

© РИА Новости

От «русских Мальдив» до «российской Исландии» – все это доступно без загранпаспорта и лишних трат. Любителям горных пейзажей стоит обратить внимание на Красную Поляну, которую сравнивают с австрийским Зельденом и французским Шамони. Домбай, Приэльбрусье и Алтай (Телецкое озеро, Чуйский тракт, плато Укок) по красоте не уступают Швейцарии.

Карелия способна заменить Финляндию и Норвегию: здесь можно увидеть северное сияние, прогуляться по мраморному каньону Рускеала и посетить остров Кижи.

Крым с теплым морем и горами в Ялте и Алуште конкурирует с турецкой Антальей, а пляжи Оленевки уже прозвали Мальдивами.

Сочи удивляет чайными плантациями не хуже шри-ланкийских, а в Приморском крае на острове Русском бирюзовая вода с прозрачностью до 20 метров.

Для поклонников экзотики Камчатка с Долиной гейзеров и вулканами – точная копия исландских пейзажей. Озеро Баскунчак в Астраханской области напоминает боливийский солончак Уюни.

Российские города тоже не уступают европейским: Петербург – «русская Европа», Калининград хранит прусский дух, Выборг – это средневековый замок, Суздаль с белокаменным кремлем ассоциируется с Прагой, Йошкар-Ола – с Брюгге и Амстердамом, а Ярославль – с волжскими видами, как во Франции.