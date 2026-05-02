Во сколько туристу обойдется номер в сталинской высотке

Сталинские высотки в Москве сложно не узнать — они сразу бросаются в глаза и давно стали одним из главных символов города. Их строили по инициативе Сталина в 1947 году к 800-летию Москвы. Изначально план был амбициозный: восемь высоток по числу веков столицы. Но завершить удалось только семь — восьмой проект так и остался на бумаге. Остальные здания заняли свое место в городе и со временем стали его узнаваемой частью, рассказывает Александра Коновалова.

© ГлагоL

В итоге получился целый ансамбль: главное здание МГУ, здание МИД, три жилых дома и две гостиницы — «Ленинградская» (сейчас это Hilton Moscow Leningradskaya) и «Украина» (ныне Radisson). И если снаружи их видели почти все, то внутрь обычно заглядывают немногие. Хотя именно там начинается самое интересное.

Проще всего попасть внутрь через гостиницы. Александра выбрала «Ленинградскую» — и не случайно. Она известна не только своим силуэтом, но и интерьером, который действительно производит впечатление. Это не просто отель, а почти музей, где можно пожить.

Расположение у гостиницы удобное: рядом Площадь трех вокзалов, а до центра Москвы тоже недалеко. Сам отель входит в международную сеть Hilton, и это чувствуется в уровне сервиса. Номера комфортные, с современным ремонтом, хорошими кроватями, мягкими халатами и приличной шумоизоляцией — можно спокойно отдыхать даже в центре города.

Отдельная история — завтраки. Здесь на «шведском столе» есть почти всё: копчёная рыба, сыры, мясные закуски, соленья, свежая тёплая выпечка, горячие блюда, овощи, фрукты и десерты. По утрам даже подают шампанское. Есть и уголок с самоваром и традиционными русскими угощениями — выглядит это очень атмосферно, особенно для тех, кто любит такую кухню.

Гостям доступна и спа-зона без доплаты: бассейн, джакузи, сауна и тренажерный зал включены в проживание. Но главное здесь все же не это, а само здание. Внутри легко почувствовать, что ты находишься не просто в отеле, а в месте с историей.

Для гостей даже предусмотрен аудиогид, чтобы можно было пройтись по коридорам и узнать больше об архитектуре и деталях интерьера. А смотреть там действительно есть на что: лепнина, витражи, барельефы, парадные лестницы, люстры и элементы, отсылающие к древнерусскому зодчеству и даже церковной эстетике. Одна из люстр, кстати, 15-метровая и упоминается как рекордная.

По стоимости все зависит от дат: стандартный номер в конце июля начинался примерно от 9500 рублей за ночь на двоих, а делюкс с завтраком стоил около 15900 рублей.

В итоге это тот случай, когда отель становится не просто местом для ночевки. Здесь можно буквально пожить внутри истории Москвы и почувствовать атмосферу эпохи, о которой обычно только читают или смотрят со стороны.