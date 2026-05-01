Сколько готовы потратить на поездки туристы предпенсионного возраста

Каждый третий российский турист в возрасте 55 лет и старше готов потратить на майские праздники до 150 тыс. руб. за одну поездку, но много и тех, кто может себе позволить гораздо более значительные суммы, говорится в исследовании НПФ «Будущее» и сервиса «Слетать.ру», с которым ознакомилось ТАСС.

От 150 до 300 тыс. руб. собираются выложить 27% предпенсионеров, более 300 тыс. руб. – почти 39%. При этом 13% возрастных путешественников планируют выделить на отдых от 2 млн руб. и выше.Цифры трат выглядят завышенными относительно других исследований. Например, по .данным «Ведомостей» только 8% россиян тратят на праздники более 100 тыс. руб. Но несоответствия тут нет – туризм и особенно зарубежный в последнее время стал очень дорогостоящим занятием.

Согласно исследованию «Слетать.ру», спрос на поездки в майские праздники среди россиян старше 55 лет вырос на 7% по сравнению с прошлым годом. Средняя продолжительность туров увеличилась до восьми ночей.

Наиболее активной группой в выбранной категории остаются туристы 55–60 лет – на них приходится 55,7% всех бронирований. При этом 68% заявок оформляют женщины и 32% – мужчины. Эксперты связывают это с демографической структурой и тем, что представительницы слабого пола чаще берут на себя планирование путешествий. Внутри страны наиболее популярными направлениями во время майских праздников стали Краснодарский край, Калининградская область и Санкт-Петербург. Северная столица за год поднялась с четвертого на второе место в рейтинге востребованных маршрутов среди туристов «серебряного возраста». Доля путешественников этой возрастной категории в майские праздники достигла 22% против 18,4% годом ранее.

Среди зарубежных направлений у предпенсионеров лидируют Турция, Египет, Вьетнам, Абхазия, Китай, Таиланд, Мальдивы и Шри-Ланка. Как утверждают авторы исследования, наиболее заметный рост спроса зафиксирован по Абхазии – в 2,5 раза, по Вьетнаму – в 2,3 раза, по Китаю – в 2 раза.

Впрочем, такие результаты могут быть связаны с особенностями используемой выборки и эффектом низкой базы. Например, Абхазия, по словам собеседников нашей редакции, пользуется спросом стабильно, без выраженного всплеска. Значительную часть организованного трафика на этом направлении контролирует всего один туроператор, организующий прямые рейсы в Сухум.