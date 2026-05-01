Росавиация предложила внедрить новые правила для пауэрбанков в самолетах

Росавиация рекомендовала авиакомпаниям принять меры для выполнения новых правил провоза пауэрбанков в самолетах по международным стандартам ICAO, вступивших в силу 27 марта 2026 года. Об этом говорится в аналитической записке ведомства с данными о количестве инцидентов с зарядными устройствами на авиарейсах в России за последние годы.Согласно документу, который опубликовал телеграм-канал «Авиаторщина», агентство предлагает подразделениям, ответственным за транспортную безопасность, оперативно внести изменения в технологию досмотра багажа и ручной клади, которые включают обязательную проверку емкости литиевых батарей и зарядных банков на соответствие международным стандартам.

Кроме того, перевозчикам рекомендуется оборудовать воздушные суда специальными средствами для изоляции электроники и внешних аккумуляторов в случае их внезапного возгорания в полете. Также, по мнению Росавиации, надо внести изменения в инструктаж пассажиров, чтобы им рассказывали о правилах использования гаджетов с литиевыми элементами.

В документе Росавиации приведены данные о серии инцидентов с возгоранием портативной электроники на борту самолетов. За последние полтора года в России зафиксировано четыре случая перегрева литиевых батарей: в трех из них причиной стали пауэрбанки, еще в одном – смартфон. Это привело к задымлениям на борту.

Как писал ранее «ТурДом», согласно новым требованиям, пассажирам разрешено брать пауэрбанки только в ручную кладь, причем не более двух устройств на человека. Каждый аккумулятор должен быть защищен от короткого замыкания – например, находиться в заводской упаковке или отдельном чехле. Кроме того, полностью запрещено использовать пауэрбанки на борту: нельзя ни заряжать их, ни подпитывать от них смартфоны и другие гаджеты.

Вместе с тем Минтранс пока не установил правила предполетного досмотра в соответствии с требованиями ICAO. В результате авиакомпании несут ответственность за соблюдение норм, но не могут полноценно их обеспечить.