Туроператор назвал самые желанные для иностранцев места в России

Француз, который организует туры по России, заявил, что иностранцы всё чаще хотят увидеть не только Москву и Петербург. Байкал и Краснодарский край становятся настоящим магнитом, несмотря на многочасовые перелёты и сложную логистику.

Иностранные туристы, которые решаются на поездку в Россию, по‑прежнему выбирают классику — Москву и Санкт-Петербург. Однако, как отметил в интервью ТАСС французский организатор туров Тома Родригез, с каждым годом всё больше гостей из‑за рубежа интересуются нетривиальными маршрутами.

В топе нестандартных направлений — озеро Байкал и Краснодарский край. По словам Родригеза, эти места действительно впечатляют путешественников, но их сложно включать в стандартные пакетные туры из‑за дороговизны и продолжительных перелётов.

«Взять, например, просто поездку на Байкал — сначала добираешься до Москвы, а потом ещё нужно лететь больше пяти часов. Это добавляет времени, но, я считаю, оно того стоит», — рассказал собеседник агентства.

Французский эксперт уверен: ради таких красот туристы готовы мириться с неудобствами.

«Даже если бы было десять часов, это стоит того», — подчеркнул он.

При этом Родригез отметил, что география российских туров для иностранцев будет постепенно расширяться. В перспективе, по его мнению, спросом начнут пользоваться Крым и регионы Дальнего Востока.

Пока же организаторы сталкиваются с тем, что Байкал и Кубань предлагают лишь немногие компании — слишком высока логистическая нагрузка. Но, как только появятся удобные стыковки и понятные программы, поток желающих увидеть дикую природу и южные берега России обязательно вырастет, уверен туроператор.

