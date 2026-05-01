«Казанский марафон» взвинтил цены в отелях

В Казани резко выросли цены на размещение в отелях в центре города: на традиционный марафон 1–3 мая приехало порядка 44 тыс. человек. Если искать номер в последние дни, стоимость ночи достигает 175 тыс. руб. — столько стоит президентский люкс в Ramada by Wyndham Kazan City Centre. Других вариантов в этом отеле уже нет — все раскуплено.

Как убедился корреспондент «Турдома», в гостиницах более скромного уровня цены начинаются от 17 тыс. руб. Для сравнения: уже через неделю, с 9 на 10 мая, ситуация выглядит иначе. В той же «Рамаде» появляются обычные номера примерно за 20 тыс., а альтернативы в центре города можно найти за 8–9 тыс. руб. То есть примерно вдвое дешевле.

Бизнес при этом обеспокоен: на «вторые майские» турпоток в город заметно ниже, чем на первые. Одни участники рынка связывают это с разрывом между праздничными датами, другие считают, что часть спроса перетягивает посуточная аренда квартир — по оценкам, ее выбирают до 40% туристов. Однако сами участники этого сегмента дают более пессимистичную оценку ситуации.

«Я сам много путешествую. Скажу так: в Барселоне остановиться будет дешевле, чем в Казани. Чтобы приехать сюда на выходные, семье нужно порядка 100 тыс. руб. Не каждый готов к таким расходам. А те, кто может себе это позволить, скорее доплатят и полетят, например, в Турцию», — сказал порталу 116.ru предприниматель Ильяс Аскаров.

Владельцы посуточного жилья отмечают, что марафон 1–3 мая — одна из немногих возможностей заработать в течение года. Этим и объясняется резкий рост цен именно на первые майские. В остальное время рентабельность бизнеса снижается из-за падения покупательной способности туристов.

«Этот бизнес надо сворачивать. Если раньше хоть какой-то доход был, то теперь это сплошной убыток. Последний нормальный год — 2022-й. Тогда у людей, видимо, еще были накопления. С тех пор ситуация ухудшается: у меня в этом году загрузка упала на 90%, средний чек — примерно на треть», — рассказала тому же изданию глава компании Fatir Эльвира Терегулова.

Таким образом, всплеск спроса на время марафона лишь подчеркивает контраст: краткосрочный ажиотаж на рынке не компенсирует слабую загрузку в остальной период.

Участники рынка отмечают признаки охлаждения внутреннего туризма в 2026 году. После нескольких лет бурного роста спрос начинает выравниваться: по данным Росстат, темпы прироста поездок по России снижаются, а в отдельных регионах фиксируется стагнация. Схожую динамику подтверждают и сервисы бронирования — например, Яндекс Путешествия отмечают более сдержанный спрос на майские праздники по сравнению с прошлым годом.

Дополнительное подтверждение дают региональные СМИ: как пишет БИЗНЕС Online, спрос на поездки по России на майские в этом году снизился на 6–8% — в том числе из-за более коротких каникул и стремления туристов сэкономить на летний отпуск.

Туристы становятся более чувствительны к цене, чаще сокращают длительность поездок или откладывают их, а часть аудитории при сопоставимом бюджете возвращается к зарубежным направлениям — прежде всего Турции.