В Дагестане откроют два новых отеля

Два новых отеля заработают в Республике Дагестан в 2026 году, кроме того, в республике появятся и новые места размещения в рамках нацпроекта. Об этом в интервью ТАСС на полях Кавказского инвестиционного форума сообщил министр по туризму и народным художественным промыслам республики Эмин Мерданов.

"В этом году уже фактически приступили к работе в техническом режиме, и в этот туристический сезон в полной мере начнут работу такие гостиницы, как "Чох Россо" в Гунибском районе. Будет очень красивый и современный отель, с сочетанием национального колорита с современностью. А также будет открыта гостиница, четырехзвездочная гостиница "Кубачи", 4 звезды, это в Дахадаевском районе в селении Кубачи, всемирно известном своими златокузнецами", - сообщил Мерданов.

Он также отметил, что в республике появятся новые места размещения в рамках нацпроекта.

"У нас с 2025 по 2027 годы предусмотрено 1,2 млрд рублей для грантовой поддержки проектов, реализуемых в сфере туризма в Республике Дагестан. Это 10 проектов реализации модульных некапитальных строений в разных районах республики, например, расширение туристической базы в Гунибском районе, туристский рекреационный комплекс "Лотос" и ряда других", - сообщил Мерданов.

Кавказский инвестиционный форум проходил 28-30 апреля на Ставрополье в МВЦ "Минводыэкспо". В нем приняли участие представители федеральных и региональных властей, бизнеса и экспертного сообщества.