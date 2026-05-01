Спрос россиян на отдых в Краснодарском крае снизился на майские праздники

Татарстан опередил Краснодарский край в рейтинге самых популярных внутренних направлений для турпоездок на майские праздники и занял второе место, спрос на отдых на Кубани снизился за год на 20%. Об этом говорится в исследовании сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip, с которым ознакомился ТАСС.

"Татарстан продемонстрировал впечатляющий рост на 46,7%, заняв второе место с долей 11%. Краснодарский край расположился на третьей строчке с долей 10,4%, потеряв 20% от своей прошлогодней доли", - сообщили в компании.

По данным сервиса, Санкт-Петербург сохраняет первое место по спросу с долей 16,7%, хотя его популярность в общем объеме бронирований сократилась на 18,9%. Нижний Новгород занял четвертое место. Город востребован у 5,1% туристов, что практически соответствует уровню 2025 года. Калининградская область замыкает список лидеров с долей 4,7%, показав рост интереса на 6,8%.

Согласно исследованию, продолжительность отдыха на майские праздники внутри страны в 2026 году сократилась и составляет в среднем 2,1 дня (против 2,3 дня годом ранее). При этом средняя стоимость проживания в отечественных отелях выросла: в этом сезоне туристы отдают предпочтение отелям за 10,2 тыс. рублей за ночь, а годом ранее они выбирали варианты за 9,9 тыс. рублей.